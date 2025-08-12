Komisyon 4. toplantıda şehit yakınları dinleniyor

TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üçüncü toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı saat 14.00’te başladı ve 20.45’te sona erdi. Komisyon, 4. toplantısını 19 Ağustos Salı günü yapacak. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kurtulmuş, komisyonun haftaya salı ve çarşamba günleri yeniden toplanacağını, şehit yakınları ve gazilerin de dinleneceğini belirtti. Ayrıca, Salı günü yapılacak oturumda Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın dineceği kaydedildi.

ÜYELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

TBMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komisyon çalışmalarıyla ilgili katılmama kararı alan İYİ Parti’ye ait üç üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye devredildiği belirtildi. Bu bağlamda, AK Parti’den Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP’den Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti’den İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyonda yer aldı. Bu şekilde, komisyonun 51 üyeden oluştuğu, siyasi parti gruplarının TBMM’deki milletvekili sayıları göz önüne alınarak geniş katılım ve adil temsil ilkesi gereği belirlendi.

KONUŞMALAR VE GELECEK İSTATİSTİKLER

Açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşması sonrası, komisyon üyesi 38 milletvekili terörün Türkiye gündeminden çıkarılması amacıyla toplumsal duyarlılığın arttırılması, millî birlik, kardeşlik, özgürlük, demokrasi ve adalet gibi konularda görüş ve önerilerini aktardı. Ayrıca, ilerleyen çalışmalar kapsamında kanaat önderleri, çeşitli meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin komisyona davet edileceği vurgulandı. Komisyonun bir sonraki toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile şehit yakınları ve gazilerin yer alacağı ifade edildi. Dördüncü toplantı, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek.