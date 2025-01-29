Komisyon Bebek Ölümleri İçin Toplandı

BEBEK ÖLÜMLERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI

Bazı özel sağlık kuruluşlarında meydana gelen bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması ve bu kuruluşların yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalar ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile Klinik Yoğun Bakım Derneği yetkililerini dinlemek üzere AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Toplantıya Komisyon Üyesi Ahmet Yağmur Baş, Şerife Suna Oğuz, Şule Yük, İstemiyan Çelik ve Klinik Yoğun Bakım Derneği Başkanı Sema Turan katıldı.

MAĞDUR AİLELERİN ZİYARET TARİHİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının başlangıcında değerlendirmelerde bulunan İshak Şan, komisyonun gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şan’ın ardından konuşan muhalefet milletvekilleri, komisyonun mağdur aileleri ziyaret etmek amacıyla düzenleyeceği programın ertelendiğini ve yeni ziyaret tarihinin ortak bir kararla belirlenmediğini ifade etti. Söz konusu ziyaretin kendilerine geç haber verildiğini belirten milletvekilleri, AK Parti’li milletvekillerinin tarih ile ilgili eleştirilere yanıt vermesi üzerine toplantıda kısa süreli bir tartışma yaşandı.