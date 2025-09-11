“Komisyon Bir An Önce İmralı’ya Gitmeli”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR

Terörle mücadelenin yanı sıra barış ve kardeşliği pekiştiren bir süreç Türkiye’de adımlar atıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreçte, önemli bir aşama geçildi ve terör örgütü PKK’nın Süleymaniye’de silahlarını yakarak kendini feshetmesi sağlandı. Bu gelişmelerin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, kısa bir aranın ardından yeniden bir araya gelirken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten önemli açıklamalar geldi.

KOMİSYONUN ACİL İMRALI ZİYARETİ

Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Bu komisyonun hızlı bir şekilde İmralı’ya gitmesi ve Öcalan ile görüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda biliyorsunuz kamuoyuna yapılan açıklamalar var. Bizim ilk günden beri talebimiz budur. Sayın Babacan’ın yine açıklaması oldu. ‘Hızlı bir şekilde komisyon gitmelidir, bu sürecin gerekliliğidir’ diye. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ın kamuoyuna bir açıklaması oldu, ‘Komisyonun gitmesi gerek’ diye. Biz de aynı fikirdeyiz. Komisyon bir an önce Ada’ya gitmeli. Sürecin ilerlemesi, önemli bir eşiğin aşılması açısından da Öcalan’ın görüş, düşünce ve önerilerini de dinlemeli” dedi.

KANUNUN YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ

Koçyiğit, komisyonda şu ana kadar dinlenen kesimlerin önerilerine değinerek şunları söyledi: “Eski Meclis başkanlarını dinledik, çok önemli önerileri oldu. Bugün sürecin ihtiyacı olan bir kanunun yapılmasının gerekliliği ortada. Ortada bir hakikat var. Öcalan, 27 Şubat’ta bir çağrı yaptı. PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde örgütünü feshetme kararı aldı ve silah bırakma kararı aldı. 11 Temmuz’da da silahlar yakıldı. Şimdi buna karşılık bu Meclis’in, gerçek anlamda silah bırakanların eve dönüşünü, ülkeye dönüşünü, siyasal ve sosyal yaşama katılımını sağlayacak hukuksal düzenlemeler yapması, onların nasıl bir hukuksal yaklaşımla karşılanacağını da belirlemesi gerekiyor.”

UMUT HAKKI VE YENİ DÖNEM

Koçyiğit, partinin infaz düzenlemesi, Terörle Mücadele Kanunu’na ve Türk Ceza Kanunu’na yönelik hazırlıklar yaptığını ifade etti. “Hukuk komisyonumuz bu konuda hazırlıklarını devam ettiriyor. Şu anda infaz hukukuyla ilgili hazırlığımız bitti. Diğer hazırlıklar da önemli bir şekilde ilerledi, bitiyor. Umut hakkı evrensel bir hak. Avrupa Konseyi’nin 2014’ten beri söylediği bir hak. Türkiye ne yazık ki bu hakkı tanımaktan ve bu konuda yasal düzenleme yapmaktan imtina ediyor. Ama yeni bir dönemdeyiz, yeni bir eşikteyiz. Halihazırda umut hakkını kriminal hale getirmek, umut hakkını konuşmamak, umut hakkı konusunda bir düzenleme yapmamanın kabul edilemez olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yeniden eylül ayında toplanacak ve bu konuda bir gözden geçirme kararı da yapacak. Çünkü Türkiye’ye süre vermişti ve Türkiye bu süre içerisinde halihazırda hiçbir hazırlık yapmadı. Bizim bu konuda da hazırlığımız net, çok açık ve net söylüyoruz. Artık süreçteki bütün engellerin ve bariyerlerin ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.