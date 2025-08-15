Komisyon, Şehit ve Gazi Dernekleri Geliyor

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Süreç titizlikle ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, önümüzdeki 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden bir araya gelecek. TBMM Başkanlığı’ndan gelen açıklamada, komisyonun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, TBMM Tören Salonu’nda toplanacağı vurgulandı.

BÜYÜK BİR TOPLANTI DÜZENLENİYOR

Açıklamaya göre, ilk oturum 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te gerçekleşecek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, komisyona bir sunum yapacak. Komisyon toplantısına katılacak dernekler ve vakıflar belirtildi. İlk oturumda, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri bulunacak.

KATILIMCILAR BELİRLENİYOR

İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri yer alacak. Ayrıca, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan toplantının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinleme sürecine katılacak.