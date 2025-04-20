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Kömür Yüklü TIR, Tünelde Alev Aldı

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Erkenek Mahallesi’ndeki Erkenek Tüneli’nde bir olay gerçekleşti. Muzaffer Taş’ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen kömür yüklü kamyon, tünel içerisinde seyrederken alev aldı. Diğer sürücülerin uyarısı ile kamyon şoförü Taş, aracını durdurup tünel içinde indi.

YANGININ BÜYÜMESİ VE MÜDAHALE

Alevlerin kömüre sıçraması sonucu yangın hızla yayılarak kısa süre içinde kamyonu bir ateş topuna dönüştürdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri gönderildi. Yaklaşık 8 itfaiye aracı, yangını söndürmek için 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Yangına müdahale sırasında, ismi öğrenilemeyen bir kişi dumandan etkilenerek Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ULAŞIMIN NORMAL SEYİRDE DEVAM ETMESİ

İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği soğutma işlemleri ve yoğun dumanın tahliye edilmesinin ardından tünelin Gölbaşı-Malatya istikameti yaklaşık 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

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