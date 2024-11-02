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“Kömürlü Ütüler Antika Olarak Satılıyor”

KÖMÜRLÜ ÜTÜLERİN YERİ

Elektrikli ütülerin yaygınlaşmasıyla kömürlü ütü kullanımı azalmış durumda. İçine kömür koyarak ısıtılan ve elbiselerin ütülenmesinde kullanılan kömürlü ütüler, geçmişte terziler ve evlerde sıkça kullanılıyordu. Bu ütüler, özellikle üstüne bez konularak oldukça ağır bir şekilde kullanılıyordu. Ancak günümüz teknolojisinin sağladığı ütülerin gelişimiyle birlikte kömürlü ütü dönemi sona erdi.

ANTİKA OLARAK SATILIYOR

Şimdi ise kömürlü ütüler, antikacılarda, koleksiyonerlere ve eski kömürlü ütülerinden vazgeçmek istemeyen terzilerin dükkanlarında yer buluyor. Nostaljik parçalara sahip olmak isteyenler için çekici hale gelen kömürlü ütüler, yalnızca antikacı raflarında değil, aynı zamanda çevrimiçi platformlarda da satışta. Fiyat aralığı ise ortalama 1.500-2.000 TL civarında seyrediyor.

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