Komutanlar Özgür Özel’e Dava Açıyor

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık kaynakları, toplantının ardından gazetecilerin yönelttiği sorulara cevap vererek açıklamalarda bulundu.

KUVVET KOMUTANLARINDAN SUÇ DUYURUSU OLACAK MI?

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepkilere sebep olan sözleri üzerine, Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Şunları ifade etti: “Tüm yasal haklar kullanılacaktır.” Ayrıca, “Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez.”