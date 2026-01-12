Konkordato Denetimindeki Suistimallere Cezalar İle Müdahale

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Gözetim Kurumu, konkordato müessesesinin suiistimaline göz yummayan bir yaklaşım sergileyerek, 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet iznini iptal etti. Ek olarak, toplamda 14 denetim kuruluşuna 82,1 milyon lira idari para cezası uyguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklamalarında, Kamu Gözetimi Kurumu’nun konkordato denetimi süreçlerini titizlikle yürüttüğünü vurguladı ve “Konkordato müessesini suistimal eden firmalara ve aracılarına yönelik cezaları ağırlaştırmak için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz” dedi. Ayrıca, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı ile birlikte ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

KONKORDATO SÜRECİNİN YASAL ÇERÇEVESİ

Edinilen bilgilere göre, konkordato taleplerinin süreçleri İcra ve İflas Kanunu ile düzenleniyor. Borçlarını vadesinde ödeyemeyen ya da ödeyememe riski taşıyan şirketler, iflastan kurtulmak amacıyla konkordato talep edebiliyor. Konkordato başvurusu yapacak şirketler, borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair bir ön proje hazırlamak zorunda. Bu konkordato ön projesi, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartları’na uygun olarak inceleniyor. Denetim sonucu, sürece ilişkin bir “makul güvence raporu” hazırlanması ve ilgili mahkemeye sunulması gerekiyor. Bu raporlar, konkordato davalarında kritik bir öneme sahip.

Kamu Gözetim Kurumu, konkordato denetimlerine yönelik inceleme işlemlerini yürütüyor. İncelemeler sonucunda, kuruma bildirilmeyen birçok konkordato denetimi tespit edildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2021-2025 döneminde yapılan konkordato taleplerinin sayısı 5 bin 293 olurken, sadece 2 bin 83’ünün ilgili kuruma bildirildiği ortaya çıktı. Kamu Gözetim Kurumu’na bildirilen denetimlerin yüzde 87’sinin yalnızca 16 denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bu durum, konkordato denetimlerinin belirli kuruluşlarda yoğunlaştığını gösteriyor.

USULSUZ RAPOR DÜZENLEMELERİ

Kamu Gözetim Kurumu’nun incelemeleri, raporların 1-7 gün gibi kısa sürelerde hazırlandığını ve işin niteliğiyle uygun olmayan, 5 bin-10 bin lira değerinde denetim sözleşmeleri yapıldığını, yeterli denetim kanıtı toplanmadan rapor düzenlendiğini ortaya koydu. Bu bulgular üzerine, ilgili denetim kuruluşlarına çeşitli yaptırımlar uygulama kararı alındı. 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi. Ayrıca, 1 denetim kuruluşunun konkordato denetim yetkisi 2 yıl süreyle askıya alındı. 3 sorumlu denetçiye ve 4 denetçiye de yine 2 yıl boyunca faaliyet izni verilmedi. 3 denetim kuruluşu ile 1 sorumlu denetçiye uyarı cezası verilirken, 14 denetim kuruluşuna toplam 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası kesildi.

YETKİ SINIRLAMALARI VE İDARİ DÜZENLEMELER

Kamu Gözetim Kurumu, bu süreçte idari düzenlemeler de hayata geçirdi. Konkordato denetimlerinin sadece yetkili kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verildi. Faaliyet izni iptal edilen denetim kuruluşlarının ortak ve yöneticilerinin ayrıca 3 yıl süreyle konkordato işlemi üstlenmesi yasaklandı. Yetkilendirilen denetim kuruluşları, bu yetkiyle 3 yıl süresince denetim faaliyetlerine devam ettikten sonra konkordato işlemleri üstlenebilecekler.