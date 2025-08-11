Ekonomi

Konkordato İlan Eden Firma, Gaziantep

konkordato-ilan-eden-firma-gaziantep

KONİL KAĞIT KONKORDATO İLAN ETTİ

Türkiye’nin köklü firmaları krizle boğuşurken, son başvuru gerçekleştiren firma 2013 yılında Gaziantep’te kurulan Konil Kağıt oldu. Yıllık yaklaşık 30 bin ton geri dönüşüm üretimi yapan bu dev, girdiği mali sıkıntı sebebiyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Şirketin konkordato başvurusunu inceleyen mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca, konkordato sürecinin denetimi için iki kişilik bir komiser heyetinin atanmasına da karar verdi. Şirketin bir sonraki konkordato duruşmasının 23 Ekim tarihinde yapılacağı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ulaştırma Bakanlığı’ndan Deprem Raporu: İletişimde Aksaklık Yok

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iletişim ve ulaşım altyapısında sorun bulunmadığını açıkladı.
Ekonomi

Konut Bedelleri Artacak, Vergi Kaybı Azalacak

2026'dan itibaren rayiç bedeller piyasa değerine yakınlaştırılacak. Bu değişiklik, mevcut bedellerde 10 ila 15 kat artışa neden olacak ve vergi gelirleri ile kredi erişimini kolaylaştıracak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.