Konkordato İlan Eden Firma, Gaziantep

KONİL KAĞIT KONKORDATO İLAN ETTİ

Türkiye’nin köklü firmaları krizle boğuşurken, son başvuru gerçekleştiren firma 2013 yılında Gaziantep’te kurulan Konil Kağıt oldu. Yıllık yaklaşık 30 bin ton geri dönüşüm üretimi yapan bu dev, girdiği mali sıkıntı sebebiyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Şirketin konkordato başvurusunu inceleyen mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca, konkordato sürecinin denetimi için iki kişilik bir komiser heyetinin atanmasına da karar verdi. Şirketin bir sonraki konkordato duruşmasının 23 Ekim tarihinde yapılacağı bildirildi.