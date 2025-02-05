Konkordato Kararıyla Şirket Krizi Yönetiliyor

İMAR SORUNLARI NEDENİYLE ZOR DURUMDA

Şirketin Borsa İstanbul’da yaptığı açıklamaya göre Innovia 4 projesindeki imar sorunları, şirketin ciddi mağduriyet yaşamasına yol açmış. Müşteriler, dairelerini iade etme talepleri doğrultusunda toplam 640 daire geri alınmış ve müşterilerin alacakları faizleri ile birlikte iade edilmiş. Bu durum, şirketin nakit kaynaklarını önemli ölçüde eksiltmiş ve hem şirketi hem de diğer paydaşları zor bir duruma sokmuş. Müşteriler, iflas istemli alacak davası açarak şirketi iflas ile tehdit ediyor.

ÖZ VARLIKLARI KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Şirket, 16 milyar TL’lik öz varlıklarını koruma amacı taşıyor. Müşteri alacaklarını makul bir süreye yaymayı ve Innovia 4 inşaatını tamamlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, konkordato talebi ile Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapılmış. 05/02/2025 tarihinde, 2025/113 E. sayılı dosya ile bu tarihten itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş, geçici konkordato komiserleri atanmış ve tedbir kararları henüz alınmış.

SÜREÇ VE AÇIKLAMALAR DEVAM EDECEK

Şirket, bu süreçte faaliyetlerinin aksamaması ve nakit akışının düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyeti gösterecek ve belirlenen hedeflere ulaşmak için çaba gösterecek. Yaşanan gelişmeler, mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanacak. Kaynak: KAP