Konkordato Süreci Güçleniyor ve Değişiyor

KONKORDATO SİSTEMİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Ekonomik zorluk yaşayan işletmelerin borçlarını belirli bir plan çerçevesinde ödemesine olanak tanıyan konkordato sistemi, yeni tasarıyla daha işlevsel bir borç yapılandırma mekanizmasına dönüşüyor. Avukat Ege Demiralp, düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” hedeflediğini ifade ediyor.

ALACAKLILARA DAHA FAZLA SÖZ HAKKI

Yeni düzenlemenin ana hedefi, alacaklıların korunması oluyor. Av. Demiralp’e göre, bundan böyle alacaklılar konkordato sürecinde daha fazla söz hakkına sahip olacak. Böylece hem borçlu şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilmesi hem de alacaklıların hak kayıplarının önlenmesi sağlanıyor.

KOMİSERLERİN DENETİMİ ARTIRILIYOR

Taslak ile konkordato komiserlerinin yetki alanı genişletiliyor. Mali tablolar daha sık incelenecek ve komiserler mali açıdan denetlenecek. Görev ihmali veya tarafsızlığı zedeleyen hareketlerde bulunan komiserlere yönelik daha ağır yaptırımlar getiriliyor.

KÖTÜYE KULLANIMENGELLENECEK, ŞEFFAFLIK ARTACAK

Yeni düzenleme, borçluların malvarlığını kötüye kullanmasını önlemek için güçlü denetim araçları içeriyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir hale getirilmesini amaçlıyor.