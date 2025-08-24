Konkordato Süreci Yeniden Yapılandırılıyor

KONKORDATO SISTEMINDE YENI DÜZENLEMELER

Ekonomik zorluklar çeken firmaların borçlarını belirli bir plan dâhilinde ödeme imkânı sunan konkordato sistemi, yeni tasarı ile daha etkili bir borç yapılandırma mekanizmasına dönüşüyor. Avukat Ege Demiralp, bu düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına” dönüştürmeyi amaçladığını ifade ediyor.

Yeni düzenlemenin odak noktası alacaklıların korunması oluyor. Av. Demiralp, bundan sonra alacaklıların konkordato sürecinde daha fazla söz hakkına sahip olacağını belirtiyor. Bu durum, hem borçlu şirketin ticari faaliyetlerinin devamını hem de alacaklıların hak kayıplarının önlenmesini sağlıyor.

Taslak ile konkordato komiserlerinin yetki alanı genişletiliyor. Mali tablolar daha sık denetlenecek ve komiserler de mali açıdan gözden geçirilecek. Görev ihmali veya tarafsızlık ilkesini zedeleyen davranışlarda bulunan komiserler için daha ağır yaptırımlar getiriliyor.

Yeni düzenleme, borçluların mal varlığını kötüye kullanmasını engellemeyi amaçlayan sıkı denetim araçları içeriyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığında kurulan Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir bir şekilde işlemesini hedefliyor.