Konkordato Süreci Yenileniyor, Alacaklılar Güçleniyor

KONKORDATO SİSTEMİ YENİ DÜZENLEME İLE GÜÇLENİYOR

Ekonomik zorluk yaşayan şirketlerin borçlarını belirli bir plana göre ödemesini sağlayan konkordato sistemi, yapılan yeni tasarı ile daha işlevsel bir borç yapılandırma mekanizması haline geliyor. Avukat Ege Demiralp, düzenlemenin “konkordatoyu zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” hedeflediğini söylüyor.

ALACAKLILAR SÜRECE DAHA FAZLA KATILACAK

Yeni düzenlemenin temel odak noktası, alacaklıların korunması. Av. Demiralp’e göre, bundan sonra alacaklılar, konkordato sürecinde daha fazla söz hakkına sahip olacak. Bu durum, hem borçlu firmanın ticari faaliyetlerinin sürdürülebilmesi hem de alacaklıların hak kayıplarının önlenmesi açısından kritik bir öneme sahip.

KOMİSERLERİN DENETİMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Taslak ile konkordato komiserlerinin yetkileri genişletiliyor. Mali tablolar daha sık bir şekilde incelenecek ve komiserlerin mali açıdan denetlenmesi sağlanacak. Görev ihmali ya da tarafsızlık ilkesini zedeleyen davranışlarda bulunan komiserler için daha sert yaptırımlar uygulanacak.

KÖTÜYE KULLANIM ENGELLENECEK, ŞEFFAFLIK ARTACAK

Yeni düzenleme, borçluların malvarlıklarını kötüye kullanmalarını önlemek için güçlü denetim araçları sunuyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA GENİŞ DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Selçuk Öztek liderliğindeki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler için planlar yapıyor. Bu adımla birlikte, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.