Konkordato, Yeni Dönem Başlıyor

KONKORDATO SİSTEMİ YENİ TASARIMLA DEĞİŞİYOR

Ekonomik zorluk çeken şirketlerin borçlarını belirli bir plana göre ödeme imkanı veren konkordato sistemi, yeni hazırlanan tasarımla daha işlevsel bir borç yapılandırma mekanizmasına dönüşüyor. Avukat Ege Demiralp, bu düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” hedeflediğini ifade ediyor.

ALACAKLILAR SÜRECE DAHA FAZLA KATILACAK

Yeni düzenlemenin merkezi, alacaklıların korunması üzerinde yoğunlaşıyor. Av. Demiralp, bundan sonraki süreçte alacaklıların konkordato sürecinde daha fazla söz sahibi olacağını belirtiyor. Böylelikle, hem borçlu şirketin ticari faaliyetlerinin devamı mümkün olacak hem de alacaklıların hak kayıplarının önüne geçilmiş olacak.

KOMİSERLERİN DENETİMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Taslak ile birlikte konkordato komiserlerinin yetkileri artırılıyor. Mali tabloların daha sık bir şekilde incelenmesi söz konusu, ayrıca komiserlerin de mali açıdan gözlemleneceği bir sistem kuruluyor. Görevini ihmal eden veya tarafsızlık ilkesini ihlal eden komiserler için daha ağır yaptırımlar getiriliyor.

KÖTÜYE KULLANIM ÖNLENECEK, ŞEFFAFLIK ARTACAK

Yeni düzenleme, borçluların malvarlığını kötüye kullanmalarını engellemeye yönelik etkili denetim araçları sunuyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diye konuştu.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA GENİŞ DEĞİŞİKLİK

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan bu taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda da kapsamlı yenilikler getiriyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir bir hale getirilmesine yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.