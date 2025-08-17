Konut Aidatları Kontrol Altına Alınıyor

KONUT AİDATLARI HAKKINDA ÖNEMLİ ADIMLAR

Konut aidatları, giderek artan mali yükler arasında yer alıyor. Fahiş fiyatların ödenmemesi için, herkesin ne kadar ödemesi gerektiği ve harcama kalemlerini görmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bu adım, aidatların daha şeffaf ve adil bir biçimde belirlenmesini sağlamayı hedefliyor.

BİLİCİ KONTROL MEKANİZMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimlerinin artık bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını belirtti. Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu sayede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini ifade etti. Bu kontrol mekanizması, tüketicilerin üzerindeki ekonomik yükü azaltmak için önemli bir adım olarak ortaya çıkıyor.

Site yönetimi hizmeti sunan şirketlerin de sınıflandırılması planlanıyor. Artık firmalar, “Ben yönetim şirketiyim” diyerek sektöre giremeyecek. Her bir şirket, öncelikle bakanlık tarafından yetkilendirilecek, ardından denetlenecek. Bu, sektördeki kalitenin artırılmasına yönelik bir önlem olarak değerlendiriliyor.

KİRACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu vurguluyor. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gibi kalemlerin kiracılar tarafından karşılanması gerektiği belirtiliyor. Ancak, kullanım kaynaklı olmayan giderler, örneğin özlük hakları veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimlerin masrafları mal sahipleri tarafından ödenmelidir. Uzmanlar, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de hatırlatıyor.