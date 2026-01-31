Konut Kredilerinde Teminat Oranı Düzenlemesi Yapıldı

BDDK, konut kredileri için geçerli olan teminat oranlarında bir değişiklik yaptı. Yapılan yeni düzenlemeyle, birinci ve ikinci el konutlar arasındaki ayrım ortadan kaldırılıyor. İşlemler, şubat ayı itibarıyla devreye girecek. BBDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Tüketicilere sağlanan konut kredilerinde; kredi miktarının teminat olarak kabul edilen konutun değerine oranı noktasında birinci el ve ikinci el konut ayrımı sona ermiş, 2010 sonrası inşa edilen ve C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar listesine dahil edilmiştir.”

DEPREME DAYANIKLI KONUT BAŞTA!

Bu bağlamda, konut kredileri ile ilgili düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek ve depreme dayanıklı modern konutların alımına yönelik yenilikler yapılmış, ilk konutunu almak isteyen tüketicilere destek sağlayacak değişiklikler gündeme getirilmiştir. Tüketicinin, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde en az bir konutun bulunması durumunda ise, belirlenen kredi değer oranlarının düşürülerek uygulanmaya devam edileceği belirtilmiştir.

KARARIN YENİ ŞARTLARI NELER?

BDDK’nın son kararıyla, önceki teminat oranları değişikliğe uğramamış, yalnızca birinci ve ikinci el konutlar arasındaki ayrım kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, değeri 5 milyon TL’ye kadar olan konutlar için A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda, konut değerinin %90’ına; C sınıfı konutlarda ise %80’ine kadar kredi verilmesi mümkün olacak. Diğer konutlar için bu oran ise %70 olarak belirlenecek. 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlar için, A ve B enerji sınıfındaki konutlar %80, C sınıfındaki konutlar %70, diğer konutlar ise %60 oranında kredi alabilecek.

YENİ SINIRLAR NELER?

7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda, A ve B sınıfı için %70, C sınıfı için %60, diğer konutlar için %50 oranları geçerli olacak. 10 milyon TL ile 20 milyon TL.’lik konutlar söz konusu olduğunda A ve B enerji sınıfında %50, C sınıfında %40, diğer konutlarda ise %30 oranı uygulanacak. 20 milyon TL ve üzerindeki konutlarda ise bu oranlar A ve B için %50, C için %40, diğer konutlar için ise %30 seviyesinde kalacak. Kararın detaylarındaki tabloya göre, 5 milyon TL’lik konutlar için %90, 5-7 milyon TL arasındaki konutlar için %80, 7-10 milyon TL arasındaki konutlar için %70, 10-20 milyon TL arasındaki konutlar için %50, 20 milyon TL ve üstü konutlar için ise %50 oranında kredi verileceği ifade edilmiştir.

ÖNCEKİ UYGULAMA NEDİR?

BDDK’nın konut kredileriyle ilgili teminat oranlarını belirleyen önceki düzenlemesinde, bankalar, ikinci el konutlar için belirli oranlar kullanmaktaydı. Bu oranlar değişmeden devam edecek ve bankaların ikinci konutlar için uyguladığı oranlar şu şekildeydi: Eski kurallar kapsamında, enerji sınıfı A olan birinci el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 5 milyon TL’nin altında %90, 5-10 milyon TL arasında %80 ve 10-20 milyon TL arasında %70 şeklinde belirlenmişti.