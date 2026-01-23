Konut Kredisi Düzenlemesi İlk Ev Alacaklara Geliyor

Bankalarda konut kredisi faiz oranları düşüşünü sürdürüyor. Ancak bankaların uyguladığı kredi sınırlamaları, konut ediniminde önemli engeller oluşturuyor. Bu konuyu Finansal İstikrar Komitesi ele aldı. Yapılan açıklamaya göre, komite ilk kez konut alacaklar için bir çalışma hazırlamayı planlıyor. Bankaların sağladığı krediler üzerinden belirlenen risk ağırlığı, ilk kez ev sahibi olacak bireyler için azaltılacak. Bu sayede daha yüksek oranda konut kredisi verilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME İKİNCİ EL KONUTLARI DA KAPSIYOR

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “İlk kez konut alacak kişiler için yasal sınırlamalar mevcut. İkinci konutunu alacaklar ise daha katı kurallarla karşılaşıyor. Kredi kullananların alabilecekleri miktarlarda kısıtlamalar uygulanmakta. Bu durum, ilk kez ev alacaklar için zorlayıcı bir hale geliyor.”

Örnek vermek gerekirse, değeri 4 milyon TL olan bir ev için kredi almak isteyen biri, genellikle ikinci el piyasada enerji sınıfının C olduğu göz önüne alındığında, yalnızca yüzde 50 oranında kredi çekebiliyor. Bu da demek oluyor ki, 4 milyon TL değerinde bir ev için en fazla 2 milyon TL kredi alınabiliyor. Bu limitlerin piyasada değiştirilmesi gerekiyor. Eğer bir kişi kredi almak istiyorsa, kredi limitleri de büyük önem taşıyor. Şu an hanehalkı gelirinin en fazla yüzde 60’ına kadar kredi kullanımına izin veriliyor. Hanehalkı gelirlerindeki artış potansiyeli, önemli bir avantaj yaratabilir.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Bireylerin tek başlarına kredi alamaması durumunda, krediye ortak girme veya eşle birlikte kredi çekme gibi seçenekler de gündeme gelebilir. Eşin gelirinin de kredi notu açısından değerlendirilmesi gibi alternatiflerin yaratılması önem taşıyor. Piyasada bu tür seçeneklerin geliştirilmesi zaruri hale gelmiştir. Konut kredilerinde faiz oranlarının ileriki dönemlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise büyük bir merak konusu. Faizlerin, 2-3 hafta içerisinde yüzde 2.39 seviyelerine gerileyebileceği öngörülüyor.