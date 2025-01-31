Konut Kredisi Faizleri Düşecek Mi? Yeni İndirimler

FAİZ İNDİRİMİYLE KONUT SEKTÖRÜ HAREKETE GEÇİYOR

Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirimi, konut sektöründe beklenen canlılığın başlamasına yol açtı. 2025 yılı konut kredi faiz oranlarının düşüşe geçip geçmeyeceği merak konusu olurken, Emlak Konut’un başlattığı yeni fonlar ve kampanyalar, sektördeki hareketliliği artıracak unsurlar olarak öne çıkıyor. 2025 yılı konut kredi faiz oranlarının ne olacağı hala büyük bir soru işareti iken, konut sektöründeki erişilebilirliğin yeniden artmasına katkı sağlayacak ilk adım Emlak Konut’tan geldi.

EMLAK KONUT’TAN YENİ FON VE KAMPANYALAR

Emlak Konut GYO, konut sektörüne dinamizm kazandırmak amacıyla “Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu” adında yeni bir gayrimenkul yatırım fonu kurmayı planlıyor. Bu fonun 5 milyar TL’lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşması hedefleniyor. Fon, yatırımcılara sürdürülebilir getiri sunmaya çalışırken, Emlak Konut’un finansal esnekliğini artırma potansiyeline de sahip. Emlak Konut GYO, 2025 yılında konut alımını kolaylaştırıcı ve yatırımcıları heyecanlandıran yeni kampanyaların düzenleneceğini açıkladı. Kampanya detaylarının ise henüz netleşmediği belirtiliyor.

2025 YILINDA SATIŞLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Konut sektöründe 2025 yılı itibarıyla faiz indirimlerinin etkisiyle birlikte satışların artacağı öngörülüyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2024 yılında yaklaşık 1.5 milyon konutun satıldığını ve sektörde güçlü bir talebin devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, bu yıl beklenen faiz düşüşleri ile geniş para arzının gayrimenkul yatırımlarını hem güvenli bir liman hem de stratejik bir seçenek haline getireceğini dile getirdi.