Konut Kredisi Faizleri Düşmeye Başladı

KREDİ PİYASASINDA GEVŞEME BELİRGİNLEŞİYOR

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasasında gevşeme süreci başlamış durumda. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini indirmesiyle birlikte konut kredileri konusunda önemli bir değişim yaşanıyor. Kamu bankaları liderliğinde başlatılan kampanyalar, özel bankaların da bu duruma müdahil olmasını sağlıyor. Milliyet’te yayımlanan habere göre, bir kamu bankası konut kredisi faiz oranını %2.69’a düşürdü. Diğer bir kamu bankası ise %2.79 faizle kredi kampanyası düzenliyor. Özel bankaların faiz oranları ise %3.00 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ancak rekabetin artmasıyla bu oranlar bir kez daha güncelleniyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜ GENEL HALE GELİYOR

Şu an itibarıyla birçok özel banka faiz oranlarını %3.00 ve altına çekmiş durumda. Özel bankalarda 1 milyon TL’lik konut kredisi için %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 gibi farklı oranlar bulunuyor. Peki, bankalarda süregelen faiz yarışı daha da hızlanır mı? Eylül ayı itibarıyla %2.50 seviyelerini görüp göremeyeceğiz? Kredi faizlerindeki hızlı düşüş, konut fiyatlarına nasıl yansıyacak? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada bu konulara değindi: “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu’nun kararları gayrimenkul sektöründe kredileri aşağı yönlü etkiliyor. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’yi aşması, bu konuda ne kadar ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

%2.50 FAİZ SEVİYESİ NASIL GELECEK?

Kredi kısıtlamalarına rağmen halkın çekebileceği oranlarda kredi kullanmaya devam ettiğini belirten Özelmacıklı, “11 Eylül’de açıklanacak faiz kararında düşüş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. İlk etapta faiz oranlarında %2.50 seviyelerine ulaşmak çok kolay görünmüyor. Ancak yıl sonunda %2.50 oranlarını göreceğimizi değerlendiriyoruz. Önemli sıkıntılardan biri konut kredilerine getirilen uygulamalar. Kredi miktarlarının revize edilmesi gerekiyor. Şu anda ticari kredilerde gayrimenkul alımı açısından önemli avantajlar var. Faiz oranları aylık %3.5 seviyelerinde olsa bile, kredi kısıtlamalarına takılmaması iş yerleri için avantaj sağlıyor. Kur korumalı mevduatın kapatılması, önümüzdeki süreçte gayrimenkul yatırımlarını artırabilir. Son zamanda yönelim altına doğru oldu, ancak gayrimenkulde tekrar hareketlilik bekliyoruz.

KONUT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM BEKLENTİLERİ

Konut fiyatlarının yıl sonuna kadar %20 civarında artış göstermesini bekliyorum. Şu anda tüketicilerin krediyi yüksek faizle çektiğini unutmamak gerekiyor ama yapılandırma imkanı da mevcut. Faiz oranları %2.00 seviyelerinin altına düştüğünde, bu durum yapılandırma açısından avantajlar sağlayacak.”