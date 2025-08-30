Konut Kredisi Faizleri Düşüyor!

KREDİ PİYASASINDA ÇIĞIR AÇAN GELİŞMELER

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla kredi piyasasında bir gevşeme süreci başladı. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesiyle konut kredilerinde de önemli bir değişim görüldü. Kamu bankalarının öncülüğünde yürütülen kampanyalar, özel bankaları da harekete geçirdi. Milliyet’in haberine göre, bir kamu bankası konut kredisi faiz oranını %2.69 seviyesine indirdi, başka bir kamu bankası ise %2.79 faizle kredi kampanyası başlattı. Özel bankalarda ise faiz oranları %3.00 seviyesinin üzerinde kalırken, rekabetin artmasıyla birlikte bu oranlar yeniden gözden geçirildi.

FAİZ DÜŞÜŞÜ GİDEREK ETKİ GÖSTERİYOR

Şu anda birçok özel banka, faiz oranını %3.00 ve altına indirdi. 1 milyon TL kredi almak isteyenler için özel bankalarda %3.01, %2.99, %2.89 ve %2.77 gibi oranlar bulunabiliyor. Ancak bankalarda yaşanan bu faiz yarışı daha da derinleşir mi? Eylül ayından sonra %2.50 seviyelerini görebilir miyiz? Kredi faizlerindeki hızlı düşüşler, konut fiyatlarına nasıl etki eder? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları gayrimenkul tarafında kredileri aşağı yönlü etkiledi. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’yi aşması, bu noktada konut kredisinin ne kadar talep edildiğini gösteriyor” dedi.

FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN ETKİLERİ

Kredi kısıtlamalarına rağmen, insanlar çekebilecekleri oranlarda kredi kullanmaya devam ediyor. 11 Eylül’de açıklanacak faiz kararında düşüş eğiliminin sürmesini beklediklerini dile getiren Özelmacıklı, faiz oranlarının %2.50 seviyelerine düşmesinin başlangıçta zor olduğunu ancak yıl sonunda bu seviyelerin görülebileceğini değerlendirdiklerini söyledi. En önemli sorunlardan birinin konut kredilerine getirilen sınırlamalar olduğunu vurguladı. Kredi miktarlarının mutlaka güncellenmesi gerektiğini belirtti. Ticari kredilerde gayrimenkul alımı nedeniyle bir avantaj olduğunu ve orada faiz oranlarının aylık %3.5 seviyelerinde olmasına rağmen iş yerleri açısından avantaj sağladığını ifade etti. Ayrıca, kur korumalı mevduatın kapatılmasının gayrimenkul sektörüne yönelimi artıracağına işaret etti.

KONUT FİYATLARINDA BEKLEYİŞ

Konut fiyatlarının yıl sonuna kadar %20 civarında artış göstermesini beklediğini söyleyen Özelmacıklı, şu anda tüketicilerin krediyi yüksek faizle almasına rağmen yapılandırma imkanının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Faiz oranlarının %2.00 seviyelerinin altına düştüğünde yapılandırmanın avantajlar sağlayacağını söyledi.