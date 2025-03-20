Konut Kredisi İçin Yeni Kamu Kurumu Teklifi

KAMU KURUMU KURULUYOR

Konut kredisinin maliyetlerini düşürecek, vadelerini uzatacak, ipoteği daha pratik hale getirecek ve merkezi bütçeyi zorlamayacak bir kamu kurumunun kurulmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. ABD’deki Fannie Mae ve Freddie Mac, Fransa’daki Caisse de Refinancement de l’Habitat ile Japonya’daki Japon Housing Finance Agency (JHF) gibi örneklerin izlenmesi hedefleniyor.

ÖNEMLİ DİKKAT ÇEKİŞLER

Söz konusu teklif ile oluşturulacak kamu kurumunun konut kredisindeki maliyetleri ucuzlatması, vade sürelerini uzatması, ipotek şartlarını kolaylaştırması, bankalara alan sağlaması ve merkezi bütçeye yük getirmemesi bekleniyor. Teklifte, artan maliyetler ve 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde konut üretiminin sürdürülmesinin önemine vurgu yapılarak, kentsel dönüşümün hızlanması adına Türkiye Konut Finansman Kurumu’nun kurulması öneriliyor.