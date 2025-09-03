Konut Metrekare Fiyatı 34 Bin TL

KONUT METREKARE SATIŞ FİYATINDAKİ ARTIŞLAR

FİYAT ARTISININ EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİRLER

Diyarbakır’da metrekare fiyatı yüzde 62,84 artışla 28 bin 69 TL’ye çıkarken, Bingöl (%62,79), Erzurum (%54,77) ve Muş (%54,69) gibi şehirlerde de benzer oranlar kaydedildi. İstanbul’da ise konut metrekare fiyatı 52 bin 597 TL’ye ulaştı. Yüzde 38,63’lük yıllık artış, enflasyonun üzerinde gerçekleşerek yatırımcısına reel kazanç sağladı. Türkiye’nin en pahalı konut piyasasına sahip olan Muğla’da ise metrekare fiyatı 73 bin 217 TL’ye yükseldi. Yıllık artış oranı yüzde 37,47 olarak kaydedildi.

KONUT YATIRIMCILARININ BEKLENTİLERİ

Konut yatırımcıları kira geliri kadar değer artışlarından da kazanç elde etmeyi hedeflerken; son 1 yıllık süreçte fiyatların gösterdiği performansa bakıldığında dikkati çeken veriler öne çıkıyor. Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 34 bin 405 TL oldu. Bu artış, Temmuz’da yüzde 33,52 olarak açıklanan son 1 yıllık enflasyonun gerisinde kaldı. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından paylaşılan verilere göre; iller bazında tabloya bakıldığında doğu ve güneydoğu şehirlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği görüldü.

HIZLI ARTIŞ GÖSTEREN ŞEHİRLERİN LİSTESİ

Ağustos 2025 itibarıyla son 1 yılda konut fiyatlarının en hızlı arttığı şehirler ve ortalama metrekare fiyatları şöyle gerçekleşti: 1-Diyarbakır: 28 bin 69 TL (%62,84) 2-Bingöl: 22 bin 890 TL (%62,79) 3-Erzurum: 21 bin 384 TL (%54,77) 4-Muş: 20 bin 269 TL (%54,69) 5-Siirt: 20 bin 159 TL (%48,21) 6-Batman: 22 bin 431 TL (%45,79) 7-Manisa: 30 bin 671 TL (%45,72) 8-Ankara: 30 bin 794 TL (%44,83) 9-Şırnak: 21 bin 225 TL (%44,04) 10-Bolu: 31 bin 972 TL (%43,94)

YAVAŞ ARTIŞ GÖSTEREN ŞEHİRLERİN LİSTESİ

Ağustos 2025 itibarıyla son 1 yılda konut fiyatlarının en yavaş arttığı şehirler ve ortalama metrekare fiyatları ise şöyle sıralandı: 1-Kilis: 15 bin 998 TL (%11,75) 2-Artvin: 24 bin 382 TL (%17,92) 3-Bayburt: 21 bin 684 TL (%18,03) 4-Malatya: 19 bin 153 TL (%21,59) 5-Hatay: 24 bin 7 TL (%22,17) 6-Amasya: 25 bin 13 TL (%22,52) 7-Burdur: 27 bin 654 TL (%25,76) 8-Kahramanmaraş: 21 bin 762 TL (%25,99) 9-Yozgat: 21 bin 938 TL (%26,31) 10-Karabük: 25 bin 750 TL (%26,98)

İSTANBUL’DA KONUT PİYASASI ANALİZİ

Bu arada konut piyasasının en canlı olduğu İstanbul’da metrekare fiyatı Ağustos 2025’te ortalama 52 bin 597 TL oldu. Mega kentte metrekare fiyatında yıllık artış yüzde 38,63’ü buldu. Bu prim, son 1 yıllık enflasyonun (yüzde 33,52) üzerinde gerçekleşerek, yatırımcısına reel anlamda da getiri sundu. Konut fiyatlarının en pahalı olduğu Muğla’da ise son 1 yılda yüzde 37,47 artış gözlemlendi. Ağustos 2025 itibarıyla Muğla’da ortalama metrekare birim fiyatı 73 bin 217 TL olarak gerçekleşti.