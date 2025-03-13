Konut Satışında Artış Kaydedildi: Veriler Açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları, 2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 olarak kaydedildi. Konut satışlarının en yoğun gerçekleştiği iller arasında İstanbul 19 bin 347 ile ilk sırada yer alırken, Ankara 10 bin 791, İzmir ise 6 bin 899 konut satışıyla takip etti. Diğer yandan, en az satış yapılan iller arasında Ardahan 24, Tunceli 70 ve Bayburt 73 konut satışıyla notedildi.

İLK İKİ AYDA YÜZDE 29,1 ARTIŞ

Ocak-Şubat döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,1 artış göstererek 224 bin 991 seviyesine ulaştı. Bu durum, konut piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA CİDDİ ARTIK

Şubat ayında ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,1 artışla 16 bin 778 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14,9 oldu. Ocak-Şubat döneminde ipotekli satışlar yüzde 127,3 artarak 33 bin 504’e ulaştı. Şubat ayında, ilk el ipotekli konut satışı 3 bin 956, Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 olarak kaydedildi.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİYLE EL DEĞİŞTİREN KONUTLAR

Şubat ayında ipotekli satışlar dışında kalan diğer satış türleriyle gerçekleştirilen konut satışları, yüzde 12,9 artış göstererek 96 bin 40’a ulaştı. Ocak-Şubat döneminde ise bu kategoride toplamda 191 bin 487 konut satışı gerçekleştirildi.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 18,2 ARTTI

Türkiye genelinde ilk el konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 33 bin 784 olarak belirlendi. İlk el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Ocak-Şubat döneminde ise ilk el konut satışları yüzde 23,6 artışla 66 bin 569 seviyesine ulaştı.

İkinci el konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 21 artarak 79 bin 34’e çıktığı görüldü. Bu satışlar toplam konut satışlarının yüzde 70,1’ini oluşturuyor. Ocak-Şubat döneminde ikinci el konut satışları ise yüzde 31,6 artarak 158 bin 422 seviyesine ulaştı.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 azalarak bin 457’ye geriledi. Toplam konut satışları içinde yabancıya yapılan satışların payı ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi. Yabancı yatırımcıların en çok konut satın aldığı iller arasında İstanbul (539), Antalya (503) ve Mersin (89) yer aldı. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan toplam konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 azalarak 3 bin 4 oldu. Şubat ayında yabancı uyruklular arasında konut alımında en üst sıralarda Rusya Federasyonu vatandaşları yer aldı. Ülkelere göre yabancılara yapılan konut satış rakamları şu şekilde sıralandı:

Rusya Federasyonu: 256

İran: 133

Irak: 99