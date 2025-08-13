Dünya

Konut Satışları Temmuz’da 142,858!

KONUT SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ ORANLARI

Türkiye genelinde konut satışları, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12.4 artış göstererek 142,858 adede ulaştı. TÜİK’in verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde ise satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre %24.2 oranında artışla 834,751 olarak kaydedildi.

Temmuz ayında ipotekli konut satışları %60.3 oranında artarak 18,425 adede ulaştı. Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli konut satışları ise %93.2 artışla 121,515 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA YAPILAN SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %18.6 azalarak 1,913 adet oldu. Ülkelere göre en çok konut satışı 315 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Bunu 152 konut ile İran, 135 konut ile ise Almanya vatandaşları izledi. Ocak-Temmuz döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı %12.1 düşüşle 11,267 adede geriledi.

Gündem

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı Geldi

Marmara Bölgesi'nde, özellikle İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor. Hava koşullarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.
Dünya

Zelenski: Ukrayna Olmadan Görüşme İmkansız

Ukrayna lideri Zelenski, 15 Ağustos'ta yapılacak Trump ve Putin görüşmesine dair, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansızdır" dedi.

