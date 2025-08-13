Konut Satışları Temmuz’da Uçuşta!

KONUT SATIŞLARINDA ARTILAR

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12.4 artarak 142,858 adet gerçekleşti. TÜİK verileri doğrultusunda, Ocak-Temmuz döneminde satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %24.2 artış göstererek 834,751 adete ulaştı.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA BÜYÜME

Temmuz ayında ipotekli konut satışları %60.3 oranında artış göstererek 18,425 adete ulaşırken; Ocak-Temmuz döneminde bu rakam %93.2 artarak 121,515 adet oldu. Bu durum, konut kredisi kullanımındaki artışı gözler önüne seriyor.

YABANCILARA SATIŞTA DÜŞÜŞ

Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %18.6 azalarak 1,913 adete geriledi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 315 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına gerçekleştirildi. Rusya’yı takip eden ülkeler arasında 152 konut ile İran ve 135 konut ile Almanya vatandaşları yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışı toplamda %12.1 düşüş ile 11,267 adet olarak kaydedildi.