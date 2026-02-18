Konut Satışlarında Artan Hatalar Dikkat Çekiyor

KONUT VE ARSA SATIŞLARINDA HATA RİSKİ ARTIYOR

Konut ve arsa satışlarında işlem hacmi yükselirken, tapu devri sürecindeki hatalar da aynı oranda artış gösteriyor. Uzmanlar, tapu işlemlerinin sadece bir resmi formalite olarak değerlendirilmesinin ciddi bir yanlış anlama olduğunu vurguluyor. Yapılan analizler, özellikle üç ana başlıkta göz ardı edilen noktaların dava riskini artırdığına dikkat çekiyor: tapu kaydının gözden geçirilmemesi, mali yükümlülüklerin belirlenmemesi ve resmi sözleşme ile güvenilir ödeme yöntemlerinin tercih edilmemesi.

TAPU KAYDINI MUTLAKA KONTROL EDİN

Gayrimenkul satışında atılması gereken ilk adım, taşınmazın hukuki durumunun netleştirilmesi. Ancak pek çok işlemde bu aşama yüzeysel bir şekilde geçiştiriliyor. Oysa satış öncesinde, kayıtların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden detaylı bir şekilde sorgulanması gereklidir.