Konut Satışlarında Artan Hatalar Dikkat Çekiyor

konut-satislarinda-artan-hatalar-dikkat-cekiyor

KONUT VE ARSA SATIŞLARINDA HATA RİSKİ ARTIYOR

Konut ve arsa satışlarında işlem hacmi yükselirken, tapu devri sürecindeki hatalar da aynı oranda artış gösteriyor. Uzmanlar, tapu işlemlerinin sadece bir resmi formalite olarak değerlendirilmesinin ciddi bir yanlış anlama olduğunu vurguluyor. Yapılan analizler, özellikle üç ana başlıkta göz ardı edilen noktaların dava riskini artırdığına dikkat çekiyor: tapu kaydının gözden geçirilmemesi, mali yükümlülüklerin belirlenmemesi ve resmi sözleşme ile güvenilir ödeme yöntemlerinin tercih edilmemesi.

TAPU KAYDINI MUTLAKA KONTROL EDİN

Gayrimenkul satışında atılması gereken ilk adım, taşınmazın hukuki durumunun netleştirilmesi. Ancak pek çok işlemde bu aşama yüzeysel bir şekilde geçiştiriliyor. Oysa satış öncesinde, kayıtların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden detaylı bir şekilde sorgulanması gereklidir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Juventus’u Tarihi Zaferle Yenerek Dikkat Çekti

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yenmesi sonrası uluslararası medya, bu tarihi skoru geniş bir şekilde duyurdu. Başarılı performans büyük yankı uyandırdı.
Gündem

Rize’de Feci Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşanan kazada bir kişi öldü, yolcu olarak bulunan babası ise ağır yaralandı.
Gündem

İsrail Güçleri Batı Şeria’da Yıkımlara Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 evi, tarım tesislerini yıkarak Filistinlilerin yaşam alanlarını tehdit etti. İşlemler “ruhsatsız yapı” gerekçesiyle yapıldı.
Gündem

Gazze’de Ramazan Heyecanı İlk Teravih Namazı ile Başladı

Gazze Şeridi'nde Filistinliler, iki yıllık saldırılardan sonra sağlanan ateşkesle birlikte ramazan ayında ilk teravih namazını kıldı, camilerde hüzünlü bir atmosfer hakim oldu.
Gündem

ABD Doğu Pasifik ve Karayipler’de Uyuşturucu Teknelerine Saldırdı

ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlar kapsamında, üç tekneyi vurdu; olayda 11 kişi hayatını kaybetti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.