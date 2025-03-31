Konut Ve Taşıtta Yetki Zorunluluğu Başlıyor

KONUT VE TAŞITTA YETKİSİZ İLAN DÖNEMİ SONA ERİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde taşıt ilanları için yetki doğrulaması zorunluluğu 2 aylık geçiş sürecinin ardından başlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte konut ilanları için geçerli süre ise 7 Nisan’da dolacak.

ARAÇ İLANI VERECEKLER DİKKAT!

Yeni dönemde yapılan ilanlarda yetki doğrulamanın yapılması gerekecek. İlan platformlarındaki taşıt ilanları sadece taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları ya da taşıt sahibince yetkilendirilmiş belgeli işletmeler tarafından verilebilecek. Taşıt sahipleri, oto galeri işletmeleri için yetkilendirme işlemini e-Devlet üzerinden yapacak. 1 Nisan’dan itibaren ilan platformlarında yetki doğrulaması olmadan taşıt ilanı verilemeyecek. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmeleri ilan girişi yapamayacak.

KONUTTA 7 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Konut ilanlarında yetki uygulaması ise 7 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek. Mülk sahipleri, emlak ilanları için yetkilendirme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu tarihten itibaren yetki belgesi bulunmayan emlakçıların ilanları platformlardan kaldırılacak. Ayrıca, aynı mülk için birden fazla emlakçıya ilan yayınlama izni verilebilecek. Bu yeni düzenleme, sosyal medya dahil olmak üzere tüm elektronik ortamlarda verilen ilanları etkileyecek.