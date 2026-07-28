Konut Yatırımında Amortisman Süresi Kısalıyor

Konut yatırımcıları için alım kararında en temel göstergelerden biri olan amortisman süresi, bir konutun kira gelirleriyle satın alma maliyetini kaç yılda geri ödeyeceğini gösterir. Son yıllarda bu süre yatırım lehine kısalıyor. Konut fiyatları reelde gerilerken kiralardaki artış amortisman süresini cazip hale getiriyor.

İSTANBUL’DA SÜRE 12 YILA GERİLEDİ

Yapılan araştırmaya göre, Türkiye genelinde son 5 yıldır amortisman süresi 13 yıl olarak hesaplanıyor. Ortalama metrekare fiyatı 40 bin 944 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 118 bin TL. Metrekare kira bedeli 268,26 TL, ortalama kira ise 26 bin 826 TL olarak açıklanıyor. 30 il içinde 5 yıllık değişime bakıldığında sadece 5 ilde süre uzarken 25 ilde yatırım daha avantajlı hale geldi. İstanbul’da iki yıl önce 15 yıl olan süre bu yıl 12 yıla geriledi. Bu durumda kiralardaki hızlı artış etkili oldu.

ANKARA VE ŞANLIURFA ÖNDE GELİYOR

Amortisman süresinin en düşük olduğu iller 11 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa. En uzun süre Muğla’da 18 yıl, Balıkesir, Elazığ ve Aydın’da ise 17 yıl. Yıllar içinde sürenin en çok kısaldığı iller Manisa, Eskişehir, Şanlıurfa, Afyonkarahisar ve Çanakkale. Sürenin uzadığı iller Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Konya.

KİRACI EVLERDE SÜRE DAHA UZUN

Amortisman süresi hesaplanırken piyasa kirası ile sözleşme kirası arasındaki fark önem taşıyor. Yeni bir evin kira bedeli mevcut kiracıdan alınan bedelden farklı olabiliyor. Bu durumda kiracılı evde yatırımın geri dönüşü daha uzun sürüyor. Yatırım amacıyla ev alanlar boş evleri tercih ediyor. Kiracılı evin satış fiyatı boş eve göre daha düşük olabiliyor. Bu da pazarlık imkanı doğuruyor.

YATIRIM KARARINDA KİRA GETİRİSİNE DİKKAT

Emlakjet ve Endeksa CEO’su Görkem Öğüt, yatırımcıların sadece satış fiyatına değil kira getirisine de odaklanması gerektiğini belirtti. Öğüt, Türkiye genelinde son 5 yıldır amortisman süresinin 13 yıl seviyesinde istikrarını koruduğunu söyledi. Ancak il bazındaki farklılaşmalar bölgesel dinamiklerin belirleyici hale geldiğini gösteriyor. Muğla ve Antalya gibi turizm bölgelerinde satış fiyatı artışı kira artışını geçti. Bu nedenle süre uzadı. Şanlıurfa ve Eskişehir’de kira artışı satış fiyatından yüksek oldu. Bu da süreyi kısalttı. Örneğin Muğla’da ortalama konut fiyatı 11 milyon TL’yi aşıyor. Amortisman süresi 18 yıl ile Türkiye’nin en yüksek seviyesi. Antalya’da ortalama fiyat 6 milyon TL’nin üzerinde. Süre 16 yıl olarak hesaplanıyor. Şanlıurfa’da ortalama konut fiyatı 3,4 milyon TL. Burada amortisman süresi 11 yıl. Bu durum yatırım açısından avantajlı bir tablo oluşturuyor. Yatırımcılar kira potansiyeli ve bölge dinamiklerine birlikte bakmalı.