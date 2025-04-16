Konya’da Araç İçinde Cansız Beden Bulundu

OLAYIN GELİŞİMİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde İpekçi Mahallesi’nde, sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, park halindeki bir minibüsün içinde hareketsiz bir kişinin yattığını gördü. Durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİN TESPİTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, minibüste bulunan M.B.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan ilk değerlendirmelerde, M.B.’nin aracın içerisinde mevcut olan sonradan monte edilen ısıtma sisteminden sızan gaz nedeniyle zehirlendiği ileri sürülüyor. Ancak, ölümün şüpheli bulunması nedeniyle olay yeri detaylı bir şekilde incelendi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

M.B.’nin cenazesi, ölüm nedeninin net olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.