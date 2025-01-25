Konya’da Çöken Binada Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

YIKILAN APARTMANDA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Konya’nın Selçuklu ilçesinde Beyşehir Caddesi’nde dün saat 20.00 sularında 7 dükkân ve 14 daire ile zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı’ndan sesler gelmeye başladı. Binada yaşayan bazı kişiler, kapı zillerine basarak içeridekilere uyarıda bulundu. Bazı sakinler dışarı çıkarken, bina kısa süre sonra çöktü. Son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi. Ekiplerin zamanla yarışan çalışmalarının ardından yaklaşık 5 saat içinde Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi ve ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Kurtarılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) da tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kurtarma çalışmaları sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) taburcu oldu.

KURTULANLAR YAKINLARINI GÖSTERDİ

Arama kurtarma çalışmalarının 7. saatinde Ahmet Muhammed Cedan sağ olarak kurtarıldı. Kurtulan Cedan, ağabeyi Turki Muhammed ile yengesi Emine Mustafa’nın bulunduğu bölgenin sağ tarafı hakkında bilgi verdi. Ekipler, bu bölgedeki termal ölçüm cihazıyla yerlerin tespitine çalıştı. Çalışmalar devam ederken, ekipler iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çöken bina ile ilgili olarak bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kolonların kesildiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin bina zemin katındaki dükkanların mülk sahibi olduğu öğrenildi.

BİLDİRİMLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerine gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Enkaz altında kalan 5 kişinin Suriye uyruklu olduğunu belirten Yerlikaya, “Diğer 2 kişiye ulaşmak için yoğun çaba gösteriyoruz” dedi. Bakan Yerlikaya, toplamda 962 personel ve 216 aracın olay bölgesinde görevlendirildiğini ifade etti.

KOLON KESİLDİ İDDİASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Bakan Yerlikaya, binanın alt katındaki iş yerinin genişletilmesi sırasında kolon kesildiği iddialarına ilişkin, “Bu bina 1992 yılında inşaat ruhsatı almış ve 1994 yılında iskanını almış. Şu anda arama kurtarmaya odaklandık. Bunun sebebi ne olduğunu mutlaka ortaya çıkaracağız” dedi. Ayrıca, enkazdan zaman zaman çıkan dumanlarla ilgili de bilgi verdi. Dumanın, binanın sobalı olmasından kaynaklandığını aktardı.

KURTARILANLARIN DURUMU İYİ

Arama kurtarma çalışmalarının 5. saatinde UMKE ekipleri, Halid Elcezar (53) ile yeğeni Muhammed Elcezar’ı (23) molozlardan sağ olarak çıkardı. Yaralılar, güvenli bölgeye taşındıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, kurtarılanların genel durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlike taşımadıklarını bildirdi.

SORUŞTURMA TITIZLIKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay hakkında bilgi vererek tüm yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Tunç, “Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede kurtarılmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Tunç, söz konusu olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

UYGULAMALAR DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binanın çöküşüyle ilgili olarak, zemin katındaki vatandaşların duyduğu ses üzerine uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Olay anında yaşananlar, ekiplerin hızlı aksiyon aldığını gösteriyor.