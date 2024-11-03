“Konya’da Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü”

OLAYIN GERÇEĞİ

Bugün saat 15.00 civarında, Konya’nın Karatay ilçesinde İsmil Mahallesi Akyel Yaylası’nda bir olay meydana geldi. Kent merkezine yaşayan Murat Ulaşan, daha önce boşandığı eski eşi Bahriye Kalaycı’nın ikamet ettiği adrese gitti. Murat Ulaşan, eski eşini konuşma bahane ederek aracına aldı ve bir boş araziye götürdü. Burada ikili arasında bir tartışma gelişti.

TARTIŞMA SONUCU ŞİDDET

Murat Ulaşan, tartışma sırasında eski eşi Bahriye Kalaycı’yı bıçakladıktan sonra kendisine de aynı şekilde zarar verdi. Olayın ardından çevreden gelen ihbarlara dayanarak sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde Bahriye Kalaycı’nın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Durumu kritik olan Murat Ulaşan ise ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Boşanan çiftin 3 yaşında bir erkek çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.