Konya’da Motosiklet Ve Bisiklet Çarpıştı. Bisikletli Kurtarılamadı

BEYŞEHİR’DE MOTOSİKLET İLE BİSİKLET ÇARPIŞMASI: 1 ÖLÜ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ANLAR

Mevlana Caddesi üzerinde, şehirler arası terminal yönüne giden 17 yaşındaki S.E.K. kullandığı plakasız motosikletle aniden yola çıkan 73 yaşındaki Mehmet Döşemeci’nin bisikletine çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu motosiklet refüjdeki demir direğe savruldu ve karşı şeride geçti. Bisiklet sürücüsü Döşemeci ise yola düştü.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANEYE NAKİL

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Bisiklet sürücüsü Mehmet Döşemeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü ise tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın sebebini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.