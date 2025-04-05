Gündem

Konya’da Motosiklet Ve Bisiklet Çarpıştı. Bisikletli Kurtarılamadı

konya-da-motosiklet-ve-bisiklet-carpisti-bisikletli-kurtarilamadi

BEYŞEHİR’DE MOTOSİKLET İLE BİSİKLET ÇARPIŞMASI: 1 ÖLÜ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ANLAR

Mevlana Caddesi üzerinde, şehirler arası terminal yönüne giden 17 yaşındaki S.E.K. kullandığı plakasız motosikletle aniden yola çıkan 73 yaşındaki Mehmet Döşemeci’nin bisikletine çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu motosiklet refüjdeki demir direğe savruldu ve karşı şeride geçti. Bisiklet sürücüsü Döşemeci ise yola düştü.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANEYE NAKİL

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Bisiklet sürücüsü Mehmet Döşemeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü ise tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın sebebini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sivas’ta Yüksek Gerilim Hattı Koptu. D-100 Yolu Kapatıldı. Polis Ekipleri Müdahale Etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kopan yüksek gerilim kablosu D-100 karayoluna düştü. Yaşanan olay nedeniyle bölgede trafik akışı geçici olarak durduruldu.
Gündem

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için antrenmanlara başladı. Süper Lig’in 30. haftasında iki takım karşı karşıya gelecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.