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Konya’da öğretmen, silahlı saldırıda öldü!

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Olayın Gerçekleştiği An

Olay, saat 14.00 sularında merkez Karatay ilçe sınırları içerisindeki Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’ta bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşti.

Tüfekle Saldırı

Okula gelen bir kişi, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Öz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilintili olarak bir kişi gözaltına alındı. Okuldaki öğrencilerin de güvenli bir şekilde tahliye işlemleri yapıldı. Olayın soruşturması devam ediyor.

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