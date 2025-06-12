Konya’da Organize Suç Örgütüne Operasyon

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Yurt genelinde organize suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir soruşturma içerisinde B.S. liderliğindeki suç örgütüne önemli bir darbe vuruyor.

16 FARKLI ADRESTE BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyonlar, organize suç örgütüne yönelik projeli çalışma kapsamında Konya il merkezi ve Bozkır ilçesinde yapıldı. Helikopter desteğiyle 14 ikamete, 1 iş yerine ve 1 araca eş zamanlı baskın düzenlendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda M.Ö., N.A., A.A., İ.K., B.U., B.H.G., B.Y., H.A., E.B., M.C.S., M.A., E.D., S.S., İ.C. ve F.K.B. isimli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE ARAÇLAR

Yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 19 adet uyuşturucu hap, 3 bıçak, 1 muşta, 96 adet tabanca fişeği, 1 jop, 1 kelepçe ve çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI BELİRLENDİ

Şüphelilerin, il genelinde alacak verecek meselelerine müdahil olduğu ve menfaat karşılığı çek ile senet tahsilatı yaptıkları belirlendi. Ödeme yapmayan kişilerin iş yerlerini kurşunlayarak haraç talep ettikleri, ayrıca örgüt üyelerinin silahla adam yaralama ve tehdit gibi yöntemler kullanarak halk arasında korku ve paniğe sebep oldukları tespit edildi. Toplamda, iş yerinin kurşunlanması, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla yaralama dahil olmak üzere 13 ayrı suça karıştırıldıkları belirlendi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA DURUMU

Soruşturma sürecinde 9 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla özgürlüğüne kavuştu.