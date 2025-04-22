Konya’da Otomobil Uçuruma Düştü

KAZA ANINDA KONTROLDEN ÇIKTI

Konya’da Derebucak ile Antalya’nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi yolu güzergahında, Abdullah A. yönetimindeki otomobil Derebucak istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil, dağ yolunda yoldan çıktıktan sonra yaklaşık 15 metreden aşağı kayalıklar arasında devrildi ve taklalar attı. Araç, ağaçlık bir alanda durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarının ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca adrese sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdullah A. ile yolcular C.A., D.G., İ.G. ve A.K., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

DİĞER KAZADA İKİ YARALI

Ayrıca, Beyşehir’de Hacıakif Mahallesi’nde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen başka bir kazada da motosiklet üzerindeki C.D. ve M.S.D. yaralandı. Bu yaralılar da Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi sürecine alındı. Kazalarla ilgili araştırmalar devam ediyor.