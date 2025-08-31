Konya’da Yangın: 6 Hayvan Telef Oldu

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE DURUM

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Bostandere Mahallesi’nde bulunan Erkan Doğu’ya ait açık besi ahırında, henüz netleşmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, kısa bir sürede tüm ahırı sardı ve bu durum paniğe yol açtı. Yangını kontrol altına almaya çalışan Erkan Doğu, mücadelesinde başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KAYIPLAR

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yoğun bir müdahale ile yangını söndürdü. Yangın sonucunda 6 büyükbaş hayvan telef oldu ve alanında depolanan yaklaşık 10 ton saman da tamamen zarar gördü. Erkan Doğu, yaşanan kaybı üzülerek izledi. Ayrıca, yangının sebebini tespit etmek için yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.