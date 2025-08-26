Konya’da Zanlı Tarlada Yakalandı

Gündem

BABA VE OĞULUN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI SALDIRI

Konya’nın Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi’nde birkaç gün önce, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11), evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri esnada silahlı saldırıya uğradı. Baba Mehmet Koçyiğit, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit ise Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı fakat burada yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından başlattığı çalışma sonucunda şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, Hıdır A.’nın Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi’nde olduğunu saptadı. Mahallede yapılan incelemede, zanlı bir mısır tarlasında saklanırken bulundu ve gözaltına alındı.

PİŞMANLIK İFADESİ

Hıdır A., sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne getirildiğinde, “Neden çocuğu öldürdün?” sorusuna, “Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım” şeklinde yanıt verdi. Ardından, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

