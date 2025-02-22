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Konya’da Zehir Tacirlerine Büyük Operasyon

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Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlılık

Ülke genelinde ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu zehir tacirleri belirlendi.

Başarılı Operasyonlar ve Tutuklamalar

Toplam 85 operasyonda 160 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 54 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, uyuşturucu madde suçlarından aranan 35 şahıstan 25’i cezaevine teslim edildi.

Signifikant Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyonlarda ise; 1 kilo 418 gram sentetik bonzai, 8 bin 445 adet ekstazi, 79 bin 496 adet sentetik ecza, 761 gram metamfetamin, 148 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 127,48 gram ADB-Butinica, 52 gram skunk, 45 gram esrar, 21 gram eroin, 13 gram kokain, 7,5 adet captagon, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 47 adet fişek ele geçirildi.

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