Konya’daki Bina Çökmesi: 6 Kişi Tutuklandı

KONYA’DA APARTMAN ÇÖKÜNTÜSÜ

Geçtiğimiz cuma akşamı, Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Olay, Beyşehir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ekipler, çökme olayında enkaz altında kalan 5 kişiden 3’ünü kurtarırken, maalesef 2 kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bina çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. İddialara göre, binanın en alt katında daha önce bir kahvehane işletmecisi tarafından duvarda kapı açıldığı, ardından ise balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinin de tadilat yaparak kapı açtığı belirtildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Tutuklama işlemleri sonucunda, mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahvehane işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve diğer mülk sahibi Mehmet P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiği, yerel halkın güvenliğinin öneminin altı çiziliyor.