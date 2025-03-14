Konya Kulu’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!

Türkiye, yeni bir deprem olayıyla gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, bugün saat 14.44’te Konya’nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin, yerin 11.62 kilometre derinliğinde olduğu duyuruldu. Bu sarsıntı, “Konya’da deprem olmaz” şeklinde yerleşmiş olan bir algıyı da yerle bir ederken, Türkiye’nin hiçbir bölgesinin deprem riskinden tamamen uzak olmadığını gözler önüne serdi.

DEPREMİN DETAYLARI

AFAD’ın bildirdiği ilk verilere göre, depremin merkez üssü Kulu olarak kayıtlara geçti. Saat 14.44’te gerçekleşen bu sarsıntı, 11.62 kilometre derinlikte olması nedeniyle yüzeye yakın bir deprem olarak kayda geçti. Şu anda, depremin şiddeti ve çevre illerdeki etkileri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi, ancak yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

“KONYA’DA DEPREM OLMAZ” ALGISI ÇÖKTÜ

AFAD’ın ölçtüğü 11.62 kilometre derinliğindeki bu sarsıntı, Türkiye’nin her yerinde deprem riskinin var olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Konya, genellikle düşük deprem riski bulunan bir bölge olarak biliniyordu. Uzun zamandır “Konya’da asla deprem olmaz” söylemiyle anılan bu şehir, 4.2 büyüklüğündeki sarsıntıyla bu algıyı yerle bir etti. Uzmanlar, Türkiye’nin jeolojik yapısının hiçbir bölgesinin depremden tamamen muaf olmadığını vurguluyor. Kulu’daki bu deprem, bu gerçeği bir kez daha hatırlatırken, sosyal medyada da “Türkiye’de güvenli yer yok” yorumları hızla yayılmaya başladı.