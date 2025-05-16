Konya Kulu’daki Deprem Kaynağı Açıklandı

DEPRESYONUN ORTAYA ÇIKIŞI

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Konya Kulu’daki depremin odak mekanizma çözümünün, kuzeybatı-güneydoğu (KB-GD) doğrultuda ve eğim atımlı bir fayın kırılmasıyla gerçekleştiğini ifade ediyor. Sözbilir, “Bu da birçok ünlü bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu iddiasını da çürütüyor” diyor.

TUZ GÖLÜ FAY ZONUNUN ÖZELLİKLERİ

Sözbilir, Konya Kulu’daki depremin sismik kaynağının Tuz Gölü fay zonunun en kuzeybatıdaki segmenti olduğunu belirtiyor. Tuz Gölü fay zonu Orta Anadolu’nun en önemli sismik kaynaklarından biri olarak tanımlanıyor ve fayın, Konya-Kulu’dan başlayarak Aksaray üzerinden Niğde-Kemerhisar’a kadar yaklaşık 200 kilometre boyunca uzandığı aktarılıyor.

DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Sözbilir, 5,2 büyüklüğündeki depremin değerlendirmesini şunlarla sürdürüyor: “Depremin odak mekanizma çözümü, KB-GD uzanımlı eğim atımlı bir fayın kırıldığını göstermektedir. Bu da birçok ünlü bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu iddiasını da çürütüyor.”

HİSTORİK YIKICI DEPREMLER

Tuz Gölü fay zonunun özellikleri hakkında detaylar veren Sözbilir, “Tuz Gölü fay zonu Orta Anadolu’daki en önemli sismik kaynaklardan biridir. Konya-Kulu ilçesinden başlayıp Aksaray’dan geçiyor ve Hasan Dağı’nı keserek Niğde-Kemerhisar ilçesine kadar ulaşıyor. Toplam uzunluğu 200 kilometredir. Fay düşük kayma hızına sahip olmasına rağmen uzun zamandan beri yıkıcı deprem üretmediği bilinmektedir. Tarihsel dönemlerde büyüklüğü 7’ye varan yıkıcı depremlere kaynaklık etmiştir. Aktif volkan niteliğindeki Hasan Dağı volkanı Tuz Gölü fay zonunun güneybatı segmentleri üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle sistemin sürekli izlenmesinde yarar vardır.” şeklinde açıklama yapıyor.