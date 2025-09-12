Konya Ovası Su Krizi Yaşıyor

DÜNYADA SU KRİZİ DEVAM EDİYOR

Sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde yaşanan yağış kıtlığı ardından yaz sıcaklarının etkisiyle ovada su krizi ortaya çıkıyor. Bölgedeki yeraltı su kaynaklarının seviyesinde düşüş devam ediyor. Ağustos ayında yapılan seviye ölçümleri, yıllar içindeki su hacminin belirgin oranda azaldığını gözler önüne seriyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü’nde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 hacim kaybı meydana gelerek doluluk oranı yüzde 55’e gerilemiş durumda. Su seviyesi düşen bu gölün yüzeyini su bitkileri kapladı. Ayrıca, kentin içme suyu kaynaklarından olan Altınapa Barajı yüzde 25, Bağbaşı Barajı ise yüzde 8 oranında hacim kaybına uğradı. Doluluk oranlarına bakıldığında, Apa Barajı’nda yüzde 1, Bozkır Barajı’nda yüzde 6, Bağbaşı Barajı’nda yüzde 16, Altınapa Barajı’nda yüzde 8, Çavuşcugöl Depolaması’nda yüzde 14 ve İvriz Barajı’nda ise yüzde 9 seviyeleri ölçüldü.

KURAKLIK TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Fetullah Arık, sadece Konya Kapalı Havzası’nda değil, ülkenin genelinde aşırı kurak bir yaz mevsimi geçirildiğini ifade ediyor. Yakın tarihin en kurak döneminin yaşandığını vurgulayan Arık, mevcut baraj, göl ve göletlerdeki su seviyelerinin ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor. Arık, “Baraj, göl ve göletlerimizin bazılarındaki düşüş tehlikeli derecede, oradaki yaşamı destekleyemeyecek durumda su seviyesinde azalmalar söz konusu” diyor. Geçtiğimiz yılın eylül ile nisan arasındaki yağışların son 30 yılın en düşük seviyelerine ulaştığına dikkat çeken Arık, bu yaz dönemindeki yağışların ise son 35 yılın en zayıf yağışları arasında yer aldığını belirtiyor.

SICAKLIKLARDAN VE YERALTILAR SU KAYNAKLARINDAN ENDİŞE

Arık, “Kuraklığın yanında sıcaklıklar da aşırı yüksek seyrediyor” diyerek, bu durumun su seviyelerinde ciddi düşüşlere yol açtığını aktarıyor. Konya Kapalı Havzası, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde gibi geniş bir bölgeyi kapsıyor. Bu havzaya düşen yağış miktarlarının genellikle düşük olduğunu belirten Arık, “Metrekareye düşen yağış miktarı bu yıl 300 milimetrenin altında seyrediyor; 250 milimetre sınırı ise çölleşmenin başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Çölleşmeye doğru yaklaşıyoruz” şeklinde uyarılarda bulunuyor. Sürecin daha yağışlı bir döneme girmesini umduklarını ekleyen Arık, bunun yanında, uzmanların projeksiyonlarına göre yüzyıl sonuna kadar sıcaklıkların ortalama 3,5-7 derece arası bir artış göstereceğini ifade ediyor.