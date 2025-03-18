Konya Töreninde Atatürk Tartışması Çıktı

ÇANAKKALE ZAFERİ TÖRENİNDE TARTIŞMA

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yılı için düzenlenen törende, Mustafa Kemal Atatürk’ün duada anılmaması ciddi bir tartışma yarattı. Şehitlikte gerçekleştirilen tören sırasında din görevlisi tarafından okunan duada Atatürk’e yer verilmemesi, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gaziler arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Olay, kaymakamın müdahale etmesiyle Atatürk’ün anılmasıyla farklı bir boyut kazanmış oldu.

DUADA ATATÜRK’E YER VERİLMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Ereğli’deki tören kapsamında, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlisi tarafından şehitler için dua okundu. Ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün adının geçmemesi, katılımcılardan büyük bir tepki aldı. CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, “Atatürk’ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız. Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum. 18 Mart’ta Atatürk’ü anmamak ahlaksızlıktır, sizi protesto ediyorum” diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

GAZİLERDEN SERT REAKSİYON

Gaziler de Türktaş’a destek vererek duruma isyan etti. Gazilerin söylediklerine göre, “Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında Atatürk’ün adını anmamak çok ayıp. Gaziler olarak protesto ediyoruz. Yazıklar olsun. Atatürk’ün sayesinde buralardasınız ama hala anlamadınız. Çanakkale’yi geçilmez yapan Atatürk değil mi?” ifadeleriyle tepkilerini ortaya koydu. Bu protestonun ardından Türktaş ve gaziler, tören alanını terk etti.

KAYMAKAMIN MÜDAHALESİYLE İKİNCİ DUADA ATATÜRK ANILDI

Yaşanan durumun büyümesi üzerine Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat devreye girdi. Törenin ikinci kısmında yapılan duada, kaymakamın talimatıyla Mustafa Kemal Atatürk’e yer verildi. Bu adım, ilk duadaki eksikliği telafi etmeye yönelik bir çaba olarak değerlendirildi. Ancak süreç boyunca yaşanan tartışma, olanlara gölge düşürdü ve kamuoyunda geniş yankı bulmasıyla dikkat çekti.