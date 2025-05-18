Konyanın Su Sorunu Tehlikeli Boyutlarda

KURAKLIK ALARM VERİYOR

Son 15 yılın en kurak kışını yaşayan Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda barajların doluluk oranları düşünceleri artırıyor. Kente içme suyu taşıyan barajlardaki su seviyeleri dikkat çekici bir şekilde düşüş göstermiş durumda. Örneğin, Altınapa Barajı’nda 2023 yılının mayıs ayında ölçülen su miktarı yaklaşık 27 milyon metreküp iken, 2025’in 15 Mayıs tarihinde bu rakamın 5,7 milyon metreküpe kadar gerilediği tespit edildi.

Kuraklığın sürmesi durumunda yer altı su kaynaklarına yeniden yönelmenin mümkün olduğuna işaret eden Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, “Konya’ya en yakın içme suyu kaynağımız Altınapa Barajı’ndan su alıyoruz. Altınapa Barajı normal şartlarda 15-20 milyon metreküplük emniyetli bir hacimde olmalı, ama kış mevsimi içerisinde yağışların çok düşük olması nedeniyle bu seviye 4 milyon metreküp seviyesine kadar düştü. Nisan yağışları sayesinde bir miktar artış olsa da şu an tam yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Yağışların devam etmesi ya da Altınapa Barajı’nın beslenmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşmezse yer altı sularına yeniden döneceğiz ve şehir içerisindeki içme suyu kuyuları tekrar faaliyete geçecek,” şeklinde konuştu.

Konya Ovası’nın son 15 yılın en kurak kışını geçirildiğini belirten Arık, “Tarım yılı olarak ekim ile nisan ayını dikkate alırsak geriye dönük 15 yıllık dönemde bu en kurak kış oldu. Konya genelinde yıllık 382 milimetre civarında yağış gözlenirken, geçen yıl bu rakam 300 milimetreye düştü. Bunun önemli kısmı kış döneminde gerçekleşti. Özellikle 2025 yılı içerisinde mayıs ya da önümüzdeki eylül, ekim, kasım, aralık aylarında yağışlar normalin üzerinde olmazsa uzun yıllar ortalaması altında bir yağış alacağımız gözüküyor,” ifadelerini kullandı.

Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Arık, “Konya’nın yıllık asgari 100 milyon metreküp suya ihtiyacı var. Bunun geçmişte daha fazlası da oldu. Bu suyun temin edilmesi için Altınapa Barajı sürekli destek sağlıyor. Ancak mavi tünelden suyun gelmemesi ya da yer altı su üretim kuyularının yoğun kullanımıyla kısmen bu açığın telafi edilmesi mümkün. Bu nedenle vatandaşlarımızın kullandıkları suyu daha tasarruflu kullanmaları büyük önem taşıyor. Eğer mayıs ve haziran aylarında beklenen yağışlar gerçekleşmezse su ile ilgili ciddi sorunlar yaşanabilir. O yüzden vatandaşların suyu özenli bir şekilde kullanmasını öneriyoruz,” dedi.