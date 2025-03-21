Konyaspor’dan Montella’ya Sert Eleştiri

KONYA’DA MİLLİ TAKIM ELEŞTİRİLERİ

Konyaspor’un başkanı Ömer Korkmaz, gündemdeki konularla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ajansspor’a yaptığı açıklamalarda Melih İbrahimoğlu’nun milli takıma çağrılmamasını eleştirerek, “Orta sahada Orkun Kökçü’nün cezalı olduğu bir maçta Melih İbrahimoğlu nasıl milli takıma davet edilmez? Milli takım teknik direktörünü eleştiriyorum. Melih İbrahimoğlu milli formayı hak etmiyor mu?” dedi.

MONTELLA’YA ADİL DAVRANIŞ TARTIŞMASI

Korkmaz, Montella’ya yönelik eleştirilerini sürdürürek, “Adil Demirbağ ligin en iyi savunmacılarından. Hiçbir zaman milli takıma çağrılmadı. Adil Demirbağ yerine davet edilen oyuncuların performansı da ortada. Montella bugün Süper Lig’de herhangi bir takımın teknik direktörü olsa milli takıma çağırdığı oyuncular yerine Adil’i takımda görmek ister çünkü Adil onlardan daha iyi oynuyor. Bu konuda adil davranmıyor. Uğurcan Yazgılı’nın ortaya koyduğu performans da ortada” ifadelerini kullandı.

AVRUPA İLGİSİ

Ömer Korkmaz, bazı futbolcularının Avrupa’dan talipleri olduğunun altını çizerken, “Beşiktaş maçında birkaç Avrupa takımı, bazı oyuncularımızı izlemek için stadımıza geldi. Kaleci Deniz Ertaş’a uzun zamandır Avrupa’dan ilgi var. Milli takımlardan onu izliyorlar zaten. Son maçta Udinese de geldi, Melih İbrahimoğlu’nu izlediler. Çocuklar kendini geliştirmeye devam ediyor. İzlenen oyuncularımızın sayısı artacaktır” şeklinde sözlerini sonlandırdı.