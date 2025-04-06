Kop Dağı Geçidi’nde Ulaşım Durduruldu

KOP DAĞI GEÇİDİ’NDE ULAŞIMDA AŞIRI KAR YAĞIŞI ETKİSİ

Bayburt ile Erzurum’u birbirine bağlayan Kop Dağı Geçidi’nde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Gece saatlerinde aniden başlayan tipi ve soğuk hava, yolların bazı bölgelerinde buzlanmalara yol açtı.

KOP GEÇİDİ GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun kar yağışı, görüş mesafesini azaltarak yolların kaygan hale gelmesine sebep oldu. Bunun üzerine Karayolları ekipleri, Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Geçidi bölümünü geçici olarak trafiğe kapattı. Büyük tonajlı araçların kayma riski nedeniyle, tır ve kamyonlar uygun alanlarda durdurulup bekletildi.