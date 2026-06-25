Köpek Eğitmeni 11 Köpeğin Ölümünden Suçlu Bulundu

Miko henüz bir yaşını biraz geçmiş bir çoban köpeği karışımıydı ama yetişkin bedenine çoktan kavuşmuştu. Boyu birinin belindeki ödül torbasına burnuyla dokunacak kadar uzamış, bir zamanlar büyük gelen patileri artık iri cinsine uygun hale gelmişti. Miko’nun sahibi Alexander Kostyukevich, geçtiğimiz yıl haziran ayında genç köpeği için Instagram üzerinden bulduğu bir eğitmene başvurdu. Happy K9 Academy’nin sahibi Kwong Chun Sit, nam-ı diğer Tony ile yapılan başarılı bir seansın ardından eğitimi bu okulda sürdürme kararı aldı. Ancak Kostyukevich, Sit’in bakımına bıraktığı Miko’dan sadece birkaç gün sonra her hayvan sahibini yıkacak bir mesaj aldı: Miko ölmüştü. Güney Kaliforniya’da genç ve sağlıklı bir köpeğin gizemli ölümü, dedektifleri morglara, evcil hayvan defin hizmetlerine ve ağartıcı ile dışkı kokan bir kargo vanına götüren tüyler ürpertici bir soruşturmanın fitilini ateşledi ve daha fazla ölüm ortaya çıkmaya başladı.

ON BİR KÖPEĞİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULUYORLAR

54 yaşındaki Sit ve kız arkadaşı 24 yaşındaki Tingfeng Liu, geçtiğimiz hafta mahkum edildi. Sit, yaklaşık bir düzine köpeğin ölümüyle bağlantılı çok sayıda hayvana karşı ağır suç ve diğer suçlamalardan, Liu ise kremasyon işlemlerine yardım etmekle ilgili birkaç suçtan hüküm giydi. Orange County Bölge Savcılığı, Sit’in köpekleri sıcak bir minibüsün arkasındaki küçük sandıklarda bıraktığını ve sıcak çarpması sonucu öldüklerini, ardından onları yaktırabilmek için kendini sahipleri gibi tanıttığını belirtti. Çift, 10 Temmuz’daki mahkeme duruşmasında korkunç ölümlerin cezasıyla yüzleşecek. Savcılığa göre Sit yaklaşık 14 yıl, Liu ise dört yıl hapis cezası alabilir. Aileler mahkemede adaletin tecelli ettiğini görse de, sevgili köpekleri olmadan yaşamak ve nasıl öldüklerinin gerçeğiyle başa çıkmak zorundalar.

EĞİTİMCİDEN GELEN ŞOK EDİCİ MESAJ

Kostyukevich’in Happy K9 Academy’nin Instagram sayfasında gördüğü köpekler mutlu ve itaatkar görünüyordu. Sit’ten Miko’yu bakımına bıraktıktan sadece üç gün sonra, 18 Haziran 2025’te gelen mesaj bir şok etkisi yarattı: “Miko’nun gece dinlenirken huzur içinde vefat ettiğini bildirdiği için çok üzgünüm. Acı veya mücadele belirtisi yoktu ve gerçekten beklenmedik bir durumdu. Bu kayıptan dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. Saygımdan dolayı, eğitim ücretinin tamamını iade edecek ve ek tazminat sağlayacağım. Vücudu sevgiyle yakıldı ve hazır olana kadar küllerini ben güvende tutacağım. Lütfen düşüncelerimin sizinle olduğunu bilin. İhtiyacın olursa buradayım.” Bu mesaj, ağızdan ağıza yayılarak iş yapan bir eğitmenden beklenmeyecek türdendi. Sit’in şirketi, altı yıllık faaliyet süresince Google’da 40’ın üzerinde beş yıldızlı yoruma sahipti ve yorumlar arasında “daha mutlu olamazdım”, “eğittiği köpekleri gerçekten önemsiyor” ve “asla hayal kırıklığına uğratmaz” gibi ifadeler yer alıyordu. Kostyukevich, duruşmada ele alınacak konuları özetleyen bir mahkeme belgesine göre Sit’i arayarak ne olduğunu öğrenmek istedi. Ancak Sit telefonu yüzüne kapattı ve Kostyukevich de Irvine polisini aramaya karar verdi.

POLİS SORUŞTURMASI YENİ ÖLÜMLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Irvine Polis Departmanı’ndan hayvan hizmetleri görevlisi Casey Pickett soruşturmaya başladı. Sit’i arayan Pickett, bakımındaki bir başka köpek olan Ziggy’nin de öldüğünü öğrendi. Mobile Pet Cremations adlı bir hizmet tarafından alındıklarını ancak kolluk kuvvetlerinden haber alınca kremasyonu durdurduklarını belirten Pickett, krematoryum çalışanından sadece Miko ve Ziggy’nin değil, bir hafta önce Sit’ten başka bir köpeğin daha alındığını duydu. Çalışan, başka bir evcil hayvan kremasyonu şirketiyle konuştuklarını ve Sit’in oraya iki köpek daha bıraktığını söyledi. Bu, ölü sayısını beşe çıkarmıştı. Pickett, çeşitli hizmetlere bırakılan çok sayıda köpeği öğrendikten sonra Sit’in Orange County’nin banliyölerindeki evine gitti. Sit, Pickett’e sadece iki köpeğin gece uykularında öldüğünü ve “çok üzgün” olduğunu söyledi. Pickett, kremasyon hizmetlerine gönderilen diğer iki köpeği sorduğunda Sit, ölenlerin dört köpek olduğunu kabul etti.

SICAK MİNİBÜSTE ÖLÜME TERK EDİLDİLER

Sit polise, “Gece uyuduğunu ve sabah uyandığında dört köpeğin de öldüğünü gördüğünü” söyledi. İki farklı hizmet kullanmasının nedenini ise “kremasyon hizmetlerinin pahalı olması” olarak açıkladı. Soruşturma tamamlandığında yetkililer, çiftin dört farklı işletmeye toplam 11 köpek için kremasyon veya imha hizmeti aldırdığını tespit etti. Sit, 11 ağır hayvan zulmü suçu, yedi delil yok etmeye teşebbüs ve bir delil yok etme kabahatinden olmak üzere toplam 19 suçlamadan mahkum oldu. Sit’in avukatı Kate Corrigan, tüm köpeklerin ölümüne yol açan şeyin “bir trajedi olduğunu ve birçok köpek sahibini üzüntü ve öfkeyle bıraktığını” belirtti. Müvekkilinin “uzun süredir köpek eğitmeni” olduğunu ve duruşmadaki ifadelerin eğitim geçmişini ve becerisini gösterdiğini de sözlerine ekledi. “Köpeklerin ölümü beklenmedikti ve müvekkilimin kasıtlı eylemlerinin bir sonucu değildi.”

VETERİNER RAPORU ÖLÜM NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Ölümlerin ortaya çıkmasıyla birçok sahip ve hizmet kremasyonu durdurmayı başardı. Bir kadın, neredeyse üç yaşındaki pitbull’una veda etmek için bir teşhis randevusu ayarladı. Üç haftalık eğitimin ardından o gün eve dönmesi gerekiyordu. Bir veteriner, kalan köpekleri inceleyerek sekizinin hipertermi ve sıcak çarpmasından, birinin ise “kafaya künt travma, akut omurilik yaralanması ve bacakta spiral kırık” nedeniyle öldüğünü tespit etti. Pickett, Sit’in evindeyken siyah Mercedes kargo minibüsünü görme izni aldı. Minibüste “ağartıcıyla karışık güçlü dışkı kokusu” olduğunu bildirdi. Polis ertesi gün bir arama emriyle eve ve araçlara döndüğünde, minibüsün arkasında dokuz sandığın gevşek bir şekilde durduğunu ve yan taraftan hava tahliye eden portatif bir klima bulunduğunu tespit etti. Yolcu tarafında bir şişe ağartıcı bulundu.

KIZ ARKADAŞININ ROLÜ VE MAHKEME SÜRECİ

Savcılara göre Sit’in kız arkadaşı Liu, köpekleri krematoryumlara götürmeye yardım etti. Liu’nun Tesla’sında yapılan aramada, üzerinde “Luna” yazan pembe bir köpek tasması bulunan bir çöp torbası ve “1 KÖPEK TESLİMİ 160 DOLAR ÖDENDİ” yazılı bir hayvan imha şirketi makbuzu bulundu. Liu, bir ağır suça yardım, bir delil yok etme kabahati ve iki delil yok etmeye teşebbüs kabahatinden mahkum oldu. Liu’nun avukatı Frederick Fascenelli, müvekkilinin “bu davada karar verici olmadığını” savundu. İddia makamının, Liu’nun bir ağır suç işlendiğini bilip bilmediği ve Sit’in tutuklanmaktan kaçmasına yardım edip etmediği konusunda makul şüphe bulunduğunu düşündüklerini belirtti.

HAPPY K9 ACADEMY'NİN KARANLIK YÜZÜ

Happy K9 Academy’nin sosyal medyası komutları yerine getiren köpekler ve müşteri övgüleriyle doluyken, yetkililerin soruşturması şirketin ticari uygulamalarının karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Mayıs 2025’te bir müşteri, 4 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Max’i üç haftalık eğitim için Happy K9 Academy’ye teslim etti. İlk başta her şey normal görünüyordu ve düzenli video güncellemeleri alıyordu. Ancak altı gün sonra Sit, Max’in bacağında kanlı bir yara olduğunu bildirdi. Köpeği almaya gittiğinde Max’i tam olarak ayağa kalkamayacağı kadar küçük bir sandıkta minibüsün arkasında buldu. Max ayrıca çok kötü kokuyor, zar zor yürüyebiliyor ve vücudunda yaklaşık dokuz ila on yara vardı. Daha önce, 2021’de başka bir müşteri, Capo ve Tropez adlı iki Maltipoo köpeğini dört haftalık eğitime gönderdi. Başlangıçta düzenli olarak gelen güncellemeler azalmaya başladı. Bir fotoğraf talebine Sit, köpeklerin battaniyesiz ve susuz küçük bir sandıkta olduğu bir fotoğraf gönderdi. Müşteri eğitimi durdurup köpeklerini almak istedi. Sit’in minibüsünün içinde “tüm minibüsün üst üste yığılmış köpek sandıklarıyla dolu olduğunu”, köpeklerin ağır ağır nefes aldığını ve suya erişimleri olmadığını gördü. Sit’in avukatı ölümlerin kasıtlı eylemlerin sonucu olmadığını savunurken, savcılar duruşma özetinde Sit’in köpekleri sıcak bir minibüsün arkasında tutarak ne yaptığını bildiğini, “eylemlerinin ihmalkar olduğunu bildiğini ve umursamadığını” öne sürdü. Happy K9 Academy’nin Yelp sayfası çevrimiçi aramalarda yer alsa da artık “KAPALI – Haziran 2026’da güncellendi” ibaresi yer alıyor. Google yorumları geçmiş müşterilerin başarı hikayelerini barındırırken, yaklaşık bir yıl önce yazılmış bir yorum yaşananların çarpıcı bir hatırlatıcısı: “8 aylık yavru köpeğim Tony Sit ve ‘Happy K9 Academy’nin bakımı altındayken öldü. %100 sağlıklıydı ve eğitiminin 5. gününde, aynı gece gizemli bir şekilde ölen diğer bir köpekle birlikte gitti. LÜTFEN DİKKATLİ OLUN.”