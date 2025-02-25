Gündem

Köpek Ortaokul Bahçesinde Öğrencileri Isırdı

kopek-ortaokul-bahcesinde-ogrencileri-isirdi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Ihlamurkuyu Mahallesi’ndeki bir ortaokulun bahçesine giren sahipli bir köpek, bahçede bulunan öğrencilere saldırdı. Kaçmaya çalışan çocuklardan 5’ini ısıran köpek, aynı zamanda kendisini yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı.

SALGININ SONUÇLARI

Olay sonrası, okula sağlık, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak sağlık kuruluşuna sevk etti.

KÖPEĞİN YAKALANMASI VE SAHİBİNİN BELİRLENMESİ

Belediye ekipleri köpeği yakalarken, polis ise tasmalı köpeğin sahibini tespit etmek için araştırmalara başladı. Yapılan incelemelerde, Aşağı Dudullu Mahallesi’nde bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirinin çözüldüğü ve böylece kaçtığı belirlendi. Sahibi ise A.K. olarak tespit edildi. Gözaltına alınan A.K., “Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Rtük Başkanı Şahin’den Altaylı’ya Cevap

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın suçlamalarına karşılık vererek, "Türk adaletinden kurtulamayacaksın," diye belirtti.
Gündem

RTÜK Başkanı Şahin’den Altaylı’ya Yanıt

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın eleştirilerine karşılık vererek, Türk adaletinin her durumda geçerli olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.