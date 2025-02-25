Köpek Ortaokul Bahçesinde Öğrencileri Isırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Ihlamurkuyu Mahallesi’ndeki bir ortaokulun bahçesine giren sahipli bir köpek, bahçede bulunan öğrencilere saldırdı. Kaçmaya çalışan çocuklardan 5’ini ısıran köpek, aynı zamanda kendisini yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı.

SALGININ SONUÇLARI

Olay sonrası, okula sağlık, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak sağlık kuruluşuna sevk etti.

KÖPEĞİN YAKALANMASI VE SAHİBİNİN BELİRLENMESİ

Belediye ekipleri köpeği yakalarken, polis ise tasmalı köpeğin sahibini tespit etmek için araştırmalara başladı. Yapılan incelemelerde, Aşağı Dudullu Mahallesi’nde bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirinin çözüldüğü ve böylece kaçtığı belirlendi. Sahibi ise A.K. olarak tespit edildi. Gözaltına alınan A.K., “Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.