Köprü ve Otoyol Özelleştiriliyor Mu?

ÖZELLEŞTİRME İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprü ve otoyollara yönelik özelleştirme iddiaları ortaya çıktı. Dış kaynaklardan gelen bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil en az 9 paralı yolun özelleştirilmesi gündemde.

TÜRKİYE TARİHİ İÇİNDEKİ EN BÜYÜK İDDİA

Köprü ve otoyol özelleştirmelerinin, Türkiye’nin tarihinde gerçekleşecek en büyük özelleştirme olabileceği belirtildi. 2012 yılında gerçekleşen 2 bin kilometrelik otoyolların işletilmesi ihalesinin 5.7 milyar dolarlık teklifin düşük bulunması nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

Kaynaklar, dış basında çıkan haberlerin aslında normal bir süreç olduğunu ifade etti. Özelleştirme İdaresi, zaman zaman periyodik danışmanlık hizmeti alıyor ve köprü ile otoyolların özelleştirme planı uzun yıllardır gündemde. Danışmanlık hizmeti ile ortaya çıkan rakamların makul olması halinde özelleştirmenin değerlendirilebileceği, ancak bu planın yıllardır mevcut olduğu fakat hayata geçirilmediği belirtildi. Araştırmalar sonucunda fiyatın fizibil olması durumunda ihalenin gerçekleştirilebileceği öne sürülüyor.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NEDİR?

Köprülerden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibariyle iki yönlü olarak uygulanmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1. sınıf araçlar için 47 lira, 2. sınıf araçlar için 60 lira, 3. sınıf araçlar için 134 lira, 4. sınıf araçlar için 265 lira, 5. sınıf araçlar için 351 lira, 6. sınıf araçlar için ise 20 lira sinirse tek yön geçiş ücreti alınıyor.