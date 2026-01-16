Körfez Terminali’nde Uzaktan Kumandalı Vinç Dönemi Başladı

ŞANGHAİ’DAN SEVK EDİLEN YENİ VİNCİLER HİZMETE GİRDİ

Şanghay’dan gönderilen üç adet yeni vinç, devreye alma süreçlerinin ardından Körfez Terminali’nde hizmete alındı. Vinçler, modern kontrol merkezlerinden uzaktan yönetilerek işletilmekte. Bu durum, çalışanlar için daha güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor; yüksek riskli alanlara maruziyeti azaltıyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SUNULMAKTA

Vinçler, gelişmiş çarpışma önleme sensörleri ile donatılarak terminaldeki çalışanlara ek bir güvenlik katmanı sunuyor. Uzaktan kumandalı vinçlerin uygulanması, terminal sahasındaki yaya trafiğini azaltarak iç trafik akışını da düzenliyor ve limanda çalışan personelin güvenliğini artırıyor. Körfez Terminali’nin yıllık kapasitesinin 800.000 TEU’ya ulaşması hedefleniyor. Yeni vinçler, DP World Evyap’ın operasyonlarında hız ve verimliliği artırma amacını da destekliyor.

İYİLEŞMELER OPERASYONEL KAPASİTEYİ ARTTIRIYOR

Bu vinçlerin devreye alınmasıyla birlikte terminalin yıllık 800.000 TEU mevcut kapasitesine ulaşabileceği öngörülüyor. 2023 yılı içinde DP World Yarımca, “Sıfır Tolerans” güvenlik projesi kapsamında uzaktan kumandalı elektrikli vinçleri entegre eden Türkiye’deki ilk liman olmaktadır. Yarımca’da elde edilen deneyimler, Körfez Terminali’ne aktarılmakta. DP World’ün yatırımları, Türkiye’deki operasyonlarının hızlı büyümesiyle paralel olarak devam ediyor.

YENİ MİLLETAŞLARI HEDEFLENİYOR

Aralık ayında DP World Evyap, Körfez ve Yarımca terminallerinde 2025 yılı içinde bir milyonuncu TEU’nun işlenmesiyle önemli bir operasyonel kilit noktayı geride bıraktı. Bu başarı, performansı artırmaya yönelik yatırımların etkisini gösteriyor. Terminallerdeki operasyonlar, proje ve ağır yük kargo elleçlemesini de kapsamaktadır.

GÜVENLİKTE TEKNOLOJİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Güvenliğin DP World için taşıdığı önemin vurgulandığı bir açıklama yapan DP World Doğu Avrupa İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kris Adams, “Güvenlik, her zaman birinci önceliğimiz ve öyle kalacak. Körfez Terminali’mizde uzaktan kumandalı vinçlerin devreye alınması, teknolojiye yapılan yatırımların çalışanlarımız için daha güvenli çalışma ortamları yaratırken, Türkiye’deki faaliyetlerimizin güçlü büyümesini destekleyecek şekilde operasyonel kapasiteyi artırdığını somut olarak gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

HER İKİ TERMINAL İÇİN DE STANDARTLAR SAĞLANIYOR

Teknoloji ve güvenlik yatırımlarının önemine dikkat çeken DP World Evyap CEO’su Cosmin Carstea ise, “DP World Evyap, önemli başarılara imza atmış, son derece modern bir yapıdadır. Yarımca Terminali’nde başarıyla kullandığımız uzaktan kumandalı vinç teknolojisini Körfez Terminali’mizde de devreye almak, her iki terminalde de aynı standartların uygulanmasını sağlayacak. Bu vinçler, iş sağlığı ve güvenliği risklerini önemli ölçüde azaltarak, operasyonlarımızın hızını ve kapasitesini eş zamanlı olarak artıracak.” şeklinde konuştu.